社會 社會焦點 保障人權

不爽男友常上酒店！殯葬蛇蠍女硫酸淋頭　害鼻變形、眼外翻毀容

▲▼示意圖,夫妻吵架,憤怒,爭論,亞洲,談話,衝突,蕭條,離婚,家庭,女,挫折,爭論,毆打,婚姻,悲（圖／123RF）

▲女子不滿男友常進出酒店，憤而潑酸報復。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台中邱姓女子不滿男友經常上酒店，2人於2022年3月間大吵，邱女為了報復，深夜躲在停車場，等男友下車時，持硫酸潑灑男友，害他頭臉遭化學灼傷，鼻翼變形、雙下眼瞼外翻、角膜混濁。一二審均重判邱女8年8月刑期，全案再上訴，最高法院31日駁回上訴定讞。

判決指出，從事殯葬業的邱女（39歲）與謝姓人夫不倫，2人同居多時，但謝男因為應酬多，經常出入酒店，讓邱女非常不滿，多次爭吵。案發於2022年3月30日凌晨，前一晚2人又大吵一架，但謝男仍外出應酬，深夜才歸回。邱女存心報復，帶著事先購買的硫酸，躲藏在謝男返家必經的停車場。

凌晨2點多，謝男搭乘計程車返回，邱女看到謝男現身，隨即衝上前去，朝謝男頭部及顏面潑灑、再從謝男身後自頭部淋下。硫酸隨即腐蝕謝男身體、顏面，謝男的雙眼、顏面、頭頸、前後軀幹、雙上肢及左下肢，都被腐蝕出三至四度化學性灼傷，佔體表面積29%。經送醫急救後，仍有疤痕增生與頸部、顏面、雙上肢嚴重活動度、鼻翼變形及雙下眼瞼外翻、角膜混濁。

謝男提告殺人未遂，但檢方偵辦時，邱女僅承認要傷害謝男，但否認具有殺人故意；另外檢方也認為邱女攜帶的強酸，劑量不足以殺害謝男，因此改以「重傷害罪」將邱女提起公訴。

法院審理時，邱女仍否認具有重傷害故意，她辯稱當晚謝男喝醉，她前去扶謝男上樓，謝男突然抓住她的手，她為了掙脫，才從包包內隨手抓出一罐液體，朝謝男頭部砸去；邱女還說這液體她先試過，「在我身上只有紅紅的、熱熱的」，不知道會這麼嚴重。

但法院根據其他證人供詞，認定邱女乃事先預謀、事先購買硫酸，蓄意犯罪，確實有罪。一二審法院均將她重判有期徒刑8年8月。全案再上訴最高法院，最高法院31日駁回上訴定讞。此外，謝男也提出民事訴訟求償，一審判決邱女須賠償1457萬餘元，目前上訴二審審理中。

10/29 全台詐欺最新數據

法律人權潑酸女友毀容吵架最高法院恐怖情人家暴傷害

