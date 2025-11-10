鳳凰轉彎撲台！鄭明典揭「1變數」：對台灣威脅會減弱

▲鳳凰颱風。（圖／NOAA）

鳳凰颱風已經進入南海，今、明兩日逐漸北轉接近台灣，周三前後可能減弱為輕度颱風。前氣象局長鄭明典昨（9）日表示，鳳凰颱風受到呂宋島地形影響，颱風路徑在登陸前略微北偏，等到颱風過了呂宋島之後，移動速度會變慢，只要速度越慢，對台灣的威脅就越弱，今（10）日是觀察的重點。

鄭明典在粉專發文，鳳凰目前在馬尼拉東北方，遇到呂宋島地形，路徑稍微北偏，中心稍稍遠離菲律賓首都馬尼拉，但馬尼拉地區仍將感受到明顯風雨。

鄭明典指出，等到颱風通過呂宋島後，預期移動速度將減緩，此變化對台灣極為重要，「越慢，對台灣的威脅就越弱」，今日是觀察的重點。

中央氣象署預計今天下午至傍晚發布海上颱風警報，明天上半天發布陸警。氣象署預報員朱美霖表示，受鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，今、明天北部及東半部有共伴效應，要慎防豪雨等級以上降雨，且愈晚愈明顯，隨著颱風周三、周四接近台灣，中南部要留意雨勢。

朱美霖指出，目前颱風北上角度及強度都有不確定性，少部分模式預測會持續偏西北移動，也有部分預測會北轉，在北轉角度的預測上也有差異，後續要再觀察。

▼路徑圖。（圖／氣象署提供）


