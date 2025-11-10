太子集團狂詐45億！被告25人「竟有76%交保」　不敗教主1句酸爆

▲太子集團董事長陳志。（圖／翻攝自Prince Holding）

記者周亭瑋／綜合報導

柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國詐欺及洗錢，台北地檢署4日查扣集團在台資產逾45億元，拘提主嫌王昱棠及其他25名被告；然而，當中有19人分別以3萬至100萬元不等交保，這讓知名理財作家「不敗教主」陳重銘十分傻眼，忍不住開嘲諷「偉大的台灣司法！」

陳重銘在臉書發文直呼，「45億耶，多少受害者家庭破碎！拘提25名被告到案，當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。偉大的台灣司法，76%被交保，我真的無言！」

對此，網友洗版回應，「45億的利息...交保金額，真是個笑話」、「聽您這麼說，我還不知道台灣有司法」、「深刻的懷疑，政府被詐騙集團滲透了，也有可能是合伙關係」、「難怪是詐騙王國」、「台灣的司法不改革，絕對變成壓垮政壇的最後一根稻草」、「悲哀啊」。

▲太子集團在台最高幹部王昱棠。（圖／記者劉昌松攝）

根據檢方調查，太子集團為掩飾跨國犯罪所得，疑在台成立多家公司，包括以「台灣太子公司」為首，將境外資金引入「聯凡」等8家人頭公司購買豪宅置產，並以天旭國際科技公司為掩護，由人資長辜淑雯負責招募工程師設計線上博弈系統，甚至讓顥玥公司員工擔任線上博弈客服，形同在台建立一座「博弈中樞」。

為保全犯罪所得，檢方向法院聲請扣押18筆不動產，包括和平大苑11戶豪宅與48個車位，估值約38億元，另查扣勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等名車26輛，以及60個銀行帳戶，總市值超過45億元。法院已於10月27日裁定准予扣押。

▲天旭人資主管辜淑雯。（圖／記者劉昌松攝）

目前，太子集團在台最高幹部（主嫌）王昱棠、「二把手」辜淑雯、「總務長」李守禮已被裁定羈押禁見；負責協助藏匿超跑的邱子恩亦遭同樣處分。其餘包括女助理劉純妤在內的19名被告，則以3萬至100萬元不等交保。

事實上，美國司法部早在10月14日已對陳志提起訴訟，指控其涉入電匯詐欺、洗錢與強迫勞動，並查扣他名下高達12萬7271枚比特幣，市值約150億美元（折合新台幣約4875億元），成為美國史上最大宗加密資產查扣案。

▼太子集團名下頂級跑車全遭扣。（圖／記者游瓊華翻攝）