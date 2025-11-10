西門町看電影「男瞇眼狂吸」詭異抖動！內行驚：像喪屍煙彈

▲男子疑似在影廳裡抽電子煙，甚至有人懷疑是喪屍煙彈。（圖／原PO授權引用）

記者周亭瑋／採訪報導

一名網友8日晚間在西門町威秀影城看電影時，有位男子疑似在影廳內抽起電子煙，導致氣味、煙霧瀰漫，嚴重干擾到同場觀眾。考量到有其他人觀影，原PO事後才出言提醒對方，並通報影院人員。

網友在Threads提到，當天電影開演約半小時後，右側傳來亮光，起初以為對方只是滑手機，後來定睛一看才發現，有位先生手持疑似電子煙或加熱菸，不斷瞇眼狂吸，甚至抽了將近整場，導致煙霧與味道不斷飄來，嚴重干擾了他和女友的觀影體驗。

他向《ETtoday新聞雲》記者指出，該男神情怪異，手部也有不自然抖動，不過出於對其他觀眾的顧慮，加上怕對方身上持有利器，於是選擇先忍耐，直到電影結束後才上前提醒。

當時，男子低著頭瞇瞇眼，態度很不耐煩，只連聲回應「好」，且越來越大聲。而他並未跟對方有過多糾纏，事後立即向戲院人員反映，希望業者能盡快通知環保局介入調查。

他坦言，當下為了蒐證有私下錄影，很怕此舉會有問題，不過經向警方詢問後得知，若為必要蒐證屬可行範圍。

原PO也強調，生平第一次在電影院遇到此類事件，過程中真的有點不知所措，也反思當時應有更妥當的處理方式，例如中途離場、請工作人員協助或報警處理等，「同時也希望這件事能讓更多人學會，在公共場合保持基本尊重。」

對此，網友們紛紛回應，「毒癮來了，擋都擋不住，到哪都吸」、「太扯了吧」、「你超讚，勇敢說出來，並錄影存證，值得讚許，不過還是要注意自身安全唷」、「不用致歉啊，公開場合非私密部位、非私密活動或對話，又是蒐證，根本不犯法」。

另外，也有不少人直呼，「看他煙彈顏色及前幾秒動作，研判是依托咪酯，即是所謂的喪屍煙彈」、「點菸的那個動作顫動、眼神、黑眼圈，可以合理懷疑毒菸彈，可以報警有人疑似吸毒了」、「這個感覺就像毒癮犯的反應，一直狂吸耶」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸、吸毒有害健康！

