盜賣年長里民房產賤賣　三重高學歷「6連霸里長」遭收押禁見

▲前里長洪嘉仁遭收押禁見。（圖／翻攝選舉公報）

記者黃哲民／新北報導

新北市三重區五順里前里長洪嘉仁被指2022年於任內，幫1位年長里民申請補發房地所有權狀時，涉騙對方簽立出售同意書，將房子過戶給周姓男子賤賣牟利，被害人日前才發現上當，新北地檢署指揮警方搜索拘提洪、周2人，訊後均聲押禁見獲准。

現年64歲的洪嘉仁曾是6連霸里長、獲得新北市特優里長楷模，更擁有1個博士、3個碩士及64張專業證照的傲人學經歷，有如造福里民的萬事通，還到大學教法律通識課程。

新北檢獲報查出，洪嘉仁任內於2022年5月間，幫本案遺失房地所有權狀的年長里民申請補發，涉趁發放物資須里民簽收之便，在資料中夾帶房屋出售同意書，被害人順手簽名沒注意，洪再持補發權狀，瞞天過海將被害人價值約2000萬元的房產，過戶給共犯周男以930萬元賤賣他人。

洪男為求遮掩，涉冒用被害人名義向新屋主租屋，並由他代替被害人付租金，被害人渾然不覺自己從屋主降為房客，直到今年初遲未收到房屋稅單而起疑，之後洪男又停付租金，新屋主上門討租，被害人才發現辛苦購買的房子遭設局盜賣，急忙報案提告。

檢方指揮新北市警局刑警大隊，本月（11月）5日搜索約談洪男、周男到案，檢方複訊後認定2人涉犯詐欺、偽造文書、使公務員登載不實等罪嫌，法定刑不重但犯罪情節惡劣，有逃亡與勾串滅證之虞，隔天（6日）向新北地院聲押禁見2嫌獲准。

洪男另因任內於2020年間。涉偽造1位里民的600萬元借據，待里民過世，洪男要自己妹婿出面聲請強制執行里民遺留的700萬元祖厝，害里民家人險些流離失所，今年5月檢方才起訴洪男等人。

檢方特別提醒民眾注意若有類似情形者，宜向地政機關查詢，若發現房地遭異常移轉過戶，請立即報案或提出告訴，以維護自身財產安全。