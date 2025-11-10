收水手黑吃黑680萬爽玩做醫美　檢揭詐團「賣慘求輕判」SOP

▲詐團成員私吞贓款爽爽花費殆盡，被警察逮到才透露擔心家人遭報復。（示意圖／PIXABAY）

記者劉昌松／台北報導

檢警日前破獲1個車手集團，19名被告依投資詐騙集團指示，層層轉交投資詐騙所得的不法款項，總金額上千萬元，結果其中1名藍姓男子私吞680萬元贓款，帶著妻子、義子一路往南吃喝玩樂，用被害人的血汗錢付了3輛汽、機車貸款，還去做醫美，落網才擔心詐團找親友報復。台北地檢署依法起訴並揭露詐團賣慘求輕判技倆。

起訴指出，詐欺集團為製造金流斷點，除了會使用人頭帳戶接受匯款外，還會指派成員向提款同夥收取款項(收水)，也會有專人再監控下，當面向被害人取款，然後轉交後手，借多人轉遞嬗行成多層縱深，使司法機關難以持續溯源追查贓款去向。

而藍姓男子在集團內負責的工作，就是幫忙轉交贓款的收水，卻在從上手拿到680萬元現金之後，決定私吞，放著親生女兒不管，與江姓妻子、沈姓義子往南逃逸，抱著「別人的錢隨便花」的心態，沿途吃喝玩樂。

▲檢察官指出詐團慣用裝和解、賣慘等伎倆騙取法院從輕量刑。（示意圖／取自免費圖庫）

檢警調查，藍男等人花380萬元償還客貨車、普通重機貸款，還另外新購福特轎車，還沿途花了約35萬元買金項鍊、金戒指、MIDO手表，花50萬元進行醫美手術，3人也各自買了新手機，但藍男落網時，完全沒在管被騙民眾的痛苦，反而裝出被害人的樣子，稱詐團已經查出女兒就讀學校，擔心自己和親人的安危。

檢察官在起訴本案時痛批，詐騙集團面對刑罰的慣用伎倆，無非先利用假證據試圖訴訟詐欺，若無法避免起訴，就開啟「自己認罪+不詳上游1人+低薪甚至0報酬」的供述模式，一面佯裝和解，一面賣慘，妄圖騙取法院從輕量刑，還能坐享犯罪所得。

由於詐騙犯罪成本極其低廉，只要主張「0報酬」就不會被沒收犯罪所得，更是助長一騙在騙，檢察官請求法院考量被告在審判中是否主動和解與實際賠償被害損失，再對被告量處適當之刑，否則反被詐團利用，最終嚴重自戕公平正義之實現與公信力的維護等司法核心價值。