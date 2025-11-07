史上最狂查扣現場！麥拉倫、布加迪入列　太子集團10大豪駒一次看

▲太子集團名下「神級」超跑與名車全遭扣。（圖／調查局提供，下同）

記者潘鳳威／台北報導

由柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢等重罪，遭美國聯邦檢察官起訴。檢警調近日針對該集團的台灣據點進行掃蕩，查扣不法資產高達45億元，其中光是在台北市「和平大苑」豪宅地下車庫，就搜出一整排「神獸級」超跑與名車，總價值超過8.5億元，堪稱史上最狂的查扣現場。

根據調查，停車場內停放的車輛清一色都是稀世珍品，其中包括被車迷封為「馬王」的法拉利 LaFerrari，以及極速破400公里、綽號「山豬王」的布加迪 Chiron，光這兩台車就要價超過3億元。現場還有麥拉倫 P1、保時捷 918 Spyder等超稀有名駒，讓人嘆為觀止。

隨著深入清查，另一批驚人收藏也曝光，包括全球限量僅20台的麥拉倫 Senna LM，以及必須透過特別配額才能購得的法拉利SP2。

除了這些「億元俱樂部」等級的夢幻超跑外，車庫裡還停著多輛千萬級跑車，像是法拉利 SF90、麥拉倫 720S、藍寶堅尼 URUS，以及多款保時捷名車，包括 Spyder RS、992 與 Taycan 等。《ETtoday》記者也特別為您整理出太子集團名下十大豪駒，看看這場堪稱台灣史上最豪奢查扣行動的成果。

▼１、布加迪 Bugatti Chiron「山豬王」 — 約新台幣2億元

全球極稀有超跑，極速可突破 400km/h，堪稱速度之王。

▼2、法拉利 Ferrari LaFerrari「馬王」 — 約1.6億元

Ferrari 頂級旗艦混能車款，性能與收藏價值兼具。

▼3、麥拉倫 McLaren Senna LM — 約1.2億元

全球僅限量20台，有錢也難以入手的極品超跑。

▼4、法拉利 Ferrari Monza SP2 特製限量版 — 約1億元

需具備特殊配額資格方能購買，全球收藏家夢寐以求。

▼5、麥拉倫 McLaren P1 — 約1億元

被譽為「神獸級」混能超跑，象徵英國極速工藝代表。

▼6、保時捷 Porsche 918 Spyder — 約8000萬元

限量 918台 的罕見混能神獸，兼具速度與科技美學。

▼7、法拉利 Ferrari SF90 Plug-in 混能超跑 — 約4000萬元

Ferrari 新世代旗艦，展現插電混能技術巔峰。

▼8、 麥拉倫 McLaren 720S — 約2000萬元

以極致輕量化與爆發加速性能著稱。

▼9、 藍寶堅尼 Lamborghini URUS — 約1200萬元

結合越野與超跑性能，豪華性能兼具。

▼10、保時捷 Spyder RS／992／Taycan 系列 — 約500萬～800萬元

兼具經典跑格與電能科技，屬品牌高端豪華車系。