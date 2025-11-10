　
    • 　
>
15萬顆毒雞蛋「編號尾端都有C」　內幕曝光：蟎蟲、病菌溫床

▲▼彰化242盒毒雞蛋流進高雄！狂賣到剩31盒　市府「1原因」開罰業者 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲市售雞蛋農藥「芬普尼」超標 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

衛福部食品藥物管理署昨（9）日指出，市售雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼（Fipronil）」，總計有15萬顆流入9縣市，目前已緊急下架回收停售。資深媒體人陳志東直言，這次驗出芬普尼的雞蛋，其編號末端英文字母都是C，「沒有例外！」同時，他也科普背後含意，感嘆「對經濟動物的好好壞壞，最後都會回到人類自己的餐桌上。」

資深媒體人陳志東發文指出，這次被驗出芬普尼的9個品牌雞蛋，編號最後一個英文字母全都是C，「應該大多數人都知道那個C代表什麼，但雞蛋這種每天都要吃的事，就是寧願多講也不要少講。」

他進一步詳解，雞蛋生產代碼中的英文字母差異，如下：

O：有機生產（Organic）-戶外放牧，連飼料都是有機的。
F：放牧生產（Free-range）- 雞隻可在室外自由活動挖泥土曬太陽。
B：平飼生產（Barn）- 雞隻可在室內平面自由走動，不用被關進窄小鐵籠。
E：豐富化籠飼（Enriched cage）- 同樣關籠子，只是籠子稍大一點，環境沒那麼糟。
C：一般籠飼（Conventional cage）- 格子籠母雞，是目前市佔最大的雞蛋。

▲▼市售雞蛋驗出芬普尼違規，應下架回收蛋品溯源編碼為「I47045」。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲15萬顆毒雞蛋，目前已緊急下架回收停售。（圖／彰化縣衛生局提供）

陳志東直言，所謂「C蛋」的背後，是母雞終身被關在狹窄鐵籠裡、無法展翅，環境惡臭、空間逼仄，甚至被迫斷水斷食以「強制換羽」提升產蛋率，有些雞會因翅膀或爪子卡在籠子裡無法動彈，人工稀少、雞又太多，常活活渴死或餓死。而這樣的環境也成為蟎蟲與病菌的溫床，導致業者違法使用長效殺蟲劑「芬普尼」滅蟲，最終污染雞體與蛋品。

他呼籲，動物福利不只是情感議題，更是食安議題，「對經濟動物的好好壞壞，最後都會回到人類自己的餐桌上。」

另外，衛福部食品藥物管理署表示，15萬顆問題雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市的全聯、楓康等通路，已緊急下架回收停售。

由衛生局下架回收停售該畜牧場來源蛋品，應下架回收的市售包裝蛋品共9項，包含：

四日鮮蛋/10粒裝（溯源碼I47045-251103C）
巨的卵（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251103C）
大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）
悠活鮮蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）
富翁洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）
初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）
四季巨蛋（白殼）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）
香草園洗選蛋/10顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）
鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

11/08 全台詐欺最新數據

亞洲首例！46歲男「切半顆心臟」無心跳血壓　台大模擬人工心臟救命

「500姐」騙12年了！一句「少找錢」詐雙北　法官怒批輕罰沒用

韓妞小臉妝2關鍵！光影修容立體輪廓　髮根蓬鬆臉型緊緻自拍不用找角度

鄭麗文拜共諜遭綠嗆「敵我不分」　國民黨：思想不應被打壓

快訊／高雄寶珠里活動中心陷火海　黑煙衝天波及雙B嚇人畫面曝

高雄規模5.3地震　台鐵斗南=新營間降速行駛

「天生無腦」被醫判活不到5歲！　她奇蹟慶祝20歲生日

鄭麗文追思共諜　民進黨嗆「敵我不分」：淪統戰幫兇

快訊／台股收盤大漲218.1點　台積電漲15元至1475

台積電10月營收創新高！自結3674.73億元　年增11％

【高雄騎士離譜神技】後座載「巨型水塔桶」趴趴走...警要開罰了

芬普尼雞場管制解除　認明「彰化優鮮」溯源碼辨識

芬普尼雞場管制解除　認明「彰化優鮮」溯源碼辨識

針對普芬尼蛋問題，彰化縣政府已聯合農業處、衛生局及動物防疫所啟動全面稽查機制。經數日追查，針對單一養雞場的預防性管制已於11月8日解除，檢驗結果均符合標準。縣府強調，目前市售雞蛋安全無虞，並呼籲消費者認明「彰化優鮮」標章，同時公布問題批號蛋品回收方式，共同為食安把關。

全聯說明蛋品管理流程「有多道程序」

全聯說明蛋品管理流程「有多道程序」

蘆洲20年屈臣氏歇業　「中華民國」砸1.25億接手

蘆洲20年屈臣氏歇業　「中華民國」砸1.25億接手

雞蛋又爆芬普尼超標　毒物醫揭「可能來源」：大量誤食恐傷肝腎

雞蛋又爆芬普尼超標　毒物醫揭「可能來源」：大量誤食恐傷肝腎

市售雞蛋驗出農藥殘留「15萬顆流向9縣市」　食藥署：下架回收

市售雞蛋驗出農藥殘留「15萬顆流向9縣市」　食藥署：下架回收

