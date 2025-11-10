　
地方 地方焦點

鳳凰颱風逼近　高雄農改場籲農友加強防颱準備

記者陳崑福／屏東報導

依據中央氣象署氣象最新預報，編號第26號颱風「鳳凰」目前正朝臺灣接近，預計下週二(11日)開始北轉朝臺灣靠近，受到颱風及其外圍環流影響，風雨強度將持續增強且範圍擴大，高雄區農業改良場提醒農友密切注意最新氣象資訊，及早完成防災準備，以降低農作物損失。

高雄農改場羅正宗場長提醒農友，颱風帶來的瞬間陣風強且伴隨強降雨，常造成農作物倒伏或折損，易導致農作物葉片、花及果實損傷掉落，以及田區積水等情況。請農友務必於風雨來襲前做好防範措施，以減少災損。颱風來臨前 農友務必掌握五大防範重點：一、儘速採收：成熟蔬果與水稻應提早收成，減少風雨損害；二、加強植株固定：香蕉、小番茄、瓜果、豆菜類及苗期作物需加支柱或網繩固定；三、確保排水系統暢通：清理園區殘枝落果，保持排水系統順暢，避免積水傷根；四、穩固設施：加強棗、木瓜、瓜果類防蟲網及花卉設施等牢固，如有活動式遮蔭網則應先行收攏；五、暫緩施肥：若值作物生育期需施化肥，則注意未來天氣變化，必要時分次減量，以免雨水流失肥料並加重根系負擔。六、病害防治：颱風前後可使用合適藥劑，配合清園及田間衛生管理，降低風雨造成之病害發生程度。

羅場長表示，目前高屏地區棗園正值小果期，應強化防蟲網固定，降低強風損害。蓮霧已進入花果期，低窪地區應特別注意排水，防止積水影響生育。針對大豆（毛豆）、紅豆、恆春地區黑豆、胡麻及蕎麥等正處苗期至開花期作物，因不耐淹水，務必保持排水溝暢通，避免堵塞。羅場長進一步指出，恆春半島及林園地區為洋蔥主要產區，現正值育苗與移植階段，洋蔥田與苗圃應加強排水，並可施用過磷酸鈣及亞磷酸氫化鉀強化苗勢；若苗齡達40至45天，可將苗株整理成束，以報紙包覆後直立置入塑膠籃中，於5℃冷藏，待天氣穩定再行定植。此外，秋冬季葉菜類及白玉蘿蔔正值產期，農友應加強排水，防止積水造成腐爛。小果番茄亦進入結果期，應強化植株固定與排水管理，避免強風豪雨造成損傷。

他強調「颱風前的準備工作是降低災害風險的關鍵」，高雄農改場已成立多項作物技術服務團，提供防颱、災後復耕與技術諮詢。如農友遇到種植或防災相關問題，歡迎洽詢高雄農改場，技術人員將竭誠提供協助與建議。

