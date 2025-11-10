　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興表示，中度颱風鳳凰朝台灣澎湖海域接近時，因整體大環境不利，故其強度於周三午後有迅速減弱的趨勢，可能減弱為輕度颱風，預估其中心於周三深夜10時至11時，有登陸雲林一帶的機率。

▼最新歐洲系集、各AI模式預報侵襲機率圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

（圖／翻攝賈新興臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興說，今天、周二宜花東、屏東山區易有局部較大雨勢發生的機率，北北基易有局部較大雨勢發生的機率；周二全台有雨，午後苗栗至嘉義有零星短暫雨；周三台中以南、宜花東有陣雨，台中以北亦有局部短暫雨，花東、屏東山區有局部較大雨勢發生的機率。

賈新興指出，預估今日傍晚發布鳳凰颱風海警機率高，周二中午前發布陸警機率高；鳳凰颱風朝澎湖海域接近時，因整體大環境不利，故其強度於周三午後有迅速減弱的趨勢，可能減弱為輕度颱風，預估其中心於周三深夜10時至11時，有登陸雲林一帶的機率，登陸後減弱更快，可能變熱帶性低氣壓。

賈新興提到，周四中午前，彰化以北、宜蘭有陣雨並有局部較大雨勢發生的機率，午後台中以南轉多雲時晴，花東亦有零星短暫雨；周五桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，午後南投以南山區、花東山區有零星短暫雨；周六新北山區、宜蘭有局部短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。

▼鳳凰颱風重要關鍵時間。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）

（圖／翻攝賈新興臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北捷白髮婦拿雨傘「打博愛座女童」！　
放颱風假？北市侵襲率69%　蔣萬安：評估風勢、雨勢衝擊
快訊／女遊客遭大浪捲走　送醫不治
離譜飛官！　酒後待命執勤、飛行中離駕駛座
大聯盟爆打假球！2投手1人被逮捕
日氣象廳：鳳凰颱風從「台灣西部」登陸　13日東北部出海

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／颱風鳳凰進逼！　金門小三通航線今暫停航行

台鐵埔心-楊梅平交道事故　19列次上班時段大誤點

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

鳳凰最新各國路徑都穿台　2地防大量共伴致災雨

北部午後雨加劇　鳳凰可能登陸「全台有感」

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

今風雨越晚越明顯　「下最大」地區曝

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

普發一萬今起全面開放登記！最快11日入帳　失敗還可以補救

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

阿金逛小百貨自己遛自己　找店員撒嬌屁股扭超用力

黑貓聞主人屁股瞬間石化　味道太衝擊嚇到掉下巴XD

快訊／颱風鳳凰進逼！　金門小三通航線今暫停航行

台鐵埔心-楊梅平交道事故　19列次上班時段大誤點

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

鳳凰最新各國路徑都穿台　2地防大量共伴致災雨

北部午後雨加劇　鳳凰可能登陸「全台有感」

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

今風雨越晚越明顯　「下最大」地區曝

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

普發一萬今起全面開放登記！最快11日入帳　失敗還可以補救

山本由伸是最要好的朋友！金慧成盛讚自律精神：每天都在練習

「19TH你懂！歲末有愛」15日水交社登場　市集×演出×戶外露營風一次滿足

快訊／北捷白髮婦不僅竊盜遭通緝　雨傘毆打博愛座女童被起訴

屏基心肌梗塞急診患者10月病例飆至53人　國際輔導提升救心速度

放颱風假？鳳凰颱風北市侵襲率69%　蔣萬安：評估風勢、雨勢衝擊

快訊／中國籍漁船在「韓中交界海域」傾覆　船上9人生死未卜

趙露思悄吐「謝謝新公司」　官宣新東家時間點曝…8年恩人回來了

擷發科智慧農業方案北美首亮相　獨家AI技術意外吸海運業者目光

陳以信拋青年重磅政見　設台南青年留學獎學金每年百名學子獲百萬補助

快訊／花蓮象鼻隧道海灘意外！女遊客遭大浪捲走　送醫不治

【學長來了】校狗進教室躲雨 順道跟同學討摸摸

生活熱門新聞

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

鳳凰颱風暴風圈恐掃全台！嘉南侵襲機率衝破8成

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

70歲長者重回50歲狀態！醫師曝驚人研究

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

普發一萬今起全面開放登記！最快11日入帳　失敗還可以補救

今風雨越晚越明顯　「下最大」地區曝

「手搖飲店員2情況」絕對別買！網搖頭：想到就噁心

北部午後雨加劇　鳳凰可能登陸「全台有感」

鳳凰最新各國路徑都穿台　2地防大量共伴致災雨

更多熱門

相關新聞

快訊／颱風鳳凰進逼！　金門小三通今停航

快訊／颱風鳳凰進逼！　金門小三通今停航

金門縣港務處表示，受颱風鳳凰外圍環流影響，為確保航行及旅客安全，小三通客運航線（金門－廈門、金門－泉州）10日（星期一）暫停航行，並依天候狀況調整後續航班。

日氣象廳：鳳凰從台灣西部登陸　13日出海

日氣象廳：鳳凰從台灣西部登陸　13日出海

鳳凰颱風逼近　農改場籲農友加強防颱準備

鳳凰颱風逼近　農改場籲農友加強防颱準備

鳳凰登陸菲律賓釀2死　逾百萬人撤離

鳳凰登陸菲律賓釀2死　逾百萬人撤離

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

關鍵字：

氣象氣象雲颱風賈新興

讀者迴響

熱門新聞

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

那對夫妻妮妮突不適送醫

鳳凰颱風暴風圈恐掃全台！嘉南侵襲機率衝破8成

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

70歲長者重回50歲狀態！醫師曝驚人研究

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

普發一萬今起全面開放登記！最快11日入帳　失敗還可以補救

朱茵被騙拍王晶三級片！劇情全是激情大尺度

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面