鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興表示，中度颱風鳳凰朝台灣澎湖海域接近時，因整體大環境不利，故其強度於周三午後有迅速減弱的趨勢，可能減弱為輕度颱風，預估其中心於周三深夜10時至11時，有登陸雲林一帶的機率。

▼最新歐洲系集、各AI模式預報侵襲機率圖。（圖／翻攝賈新興臉書）



[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興說，今天、周二宜花東、屏東山區易有局部較大雨勢發生的機率，北北基易有局部較大雨勢發生的機率；周二全台有雨，午後苗栗至嘉義有零星短暫雨；周三台中以南、宜花東有陣雨，台中以北亦有局部短暫雨，花東、屏東山區有局部較大雨勢發生的機率。

賈新興指出，預估今日傍晚發布鳳凰颱風海警機率高，周二中午前發布陸警機率高；鳳凰颱風朝澎湖海域接近時，因整體大環境不利，故其強度於周三午後有迅速減弱的趨勢，可能減弱為輕度颱風，預估其中心於周三深夜10時至11時，有登陸雲林一帶的機率，登陸後減弱更快，可能變熱帶性低氣壓。

賈新興提到，周四中午前，彰化以北、宜蘭有陣雨並有局部較大雨勢發生的機率，午後台中以南轉多雲時晴，花東亦有零星短暫雨；周五桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，午後南投以南山區、花東山區有零星短暫雨；周六新北山區、宜蘭有局部短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。

▼鳳凰颱風重要關鍵時間。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）

