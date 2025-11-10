剪接川普談話挨轟假新聞　BBC總裁辭職下台

▲BBC總裁戴維下台。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

英國廣播公司（BBC）高層人事震撼，總裁戴維（Tim Davie）及新聞部主管已離職，因為BBC對美國總統川普演說的剪輯方式等新聞處理手法，遭外界嚴厲批評為「假新聞」。

路透社報導指出，據《每日電訊報》（Daily Telegraph）披露之內部報告，BBC在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織Hamas的戰爭、跨性別議題，以及特朗普演說等議題的報導中，出現「失誤」與「偏頗」現象。 ￼

其中，BBC時事紀錄片節目《廣角鏡》（Panorama）被發現將兩段特朗普演說內容剪輯拼接，造成他看似在2021年1月6日國會山莊（U.S. Capitol）事件中予以「鼓動」。 ￼

報導中亦提及，白宮近期公開批評BBC為「宣傳機器」。 ￼ 戴維在其辭職聲明中表示：「跟所有公共機構一樣，BBC並非完美，我們必須始終保持開放、透明並且負責。」並直言，「雖然這並非唯一原因，但近期圍繞BBC新聞網的討論合乎情理地對我的決定產生影響……我必須承擔最終責任。」 ￼

這起事件突顯出媒體與政治、新聞編輯倫理之間的緊張關係，尤其在全球資訊氾濫、信任危機漸增的時代，公營媒體如何維持公正中立、避免被視為某方工具，已成各國媒體機構面臨的重要挑戰。