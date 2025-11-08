　
國際

川普開綠燈！　豁免匈牙利1年「買俄油免受制裁」

▲▼川普7日在白宮與匈牙利總理奧班會談。（圖／路透）

▲ 川普7日在白宮與奧班會談。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普7日與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）舉行白宮會談後，決定給予匈牙利為期一年的俄國能源制裁豁免，允許該國繼續購買俄羅斯石油與天然氣。

綜合CNN及《路透》，川普會前便曾稱正考慮豁免匈牙利，「因為他很難從其他地區獲得石油和天然氣。如你所知，他們沒有海洋的優勢。」一名白宮官員7日會後透露，川普已同意這項豁免措施，匈牙利也承諾購買價值約6億美元的美國液化天然氣。

川普政府10月對俄羅斯石油巨擘盧克石油（Lukoil）和俄羅斯石油公司（Rosneft）祭出制裁，更威脅對繼續與這些公司交易的國家實體實施進一步制裁。但奧班此前便曾告訴川普，切斷俄國能源供應將使匈牙利經濟「陷入癱瘓」。

根據國際貨幣基金組織（IMF）數據，2024年匈牙利74%天然氣來自俄羅斯，且俄油依賴度在俄烏戰爭爆發後從61%增加到86%；今年俄羅斯更占匈牙利原油進口的92%。

專家分析，匈牙利實際上有替代方案。民主研究中心（CSD）和能源清潔空氣研究中心（CREA）報告顯示，克羅埃西亞的亞得里亞管線「完全可以滿足匈牙利和斯洛伐克的共同需求」。但奧班否認這項評估，聲稱克羅埃西亞政府需擴建管線，才能滿足匈牙利需求。

川普大讚奧班是「偉大國家的偉大領袖」，並稱「他在移民問題上沒有犯錯，所以他受到所有人尊敬，被一些人喜愛……我喜歡並尊敬他」，更公開支持他在2026年競選連任。

川普政府先前已部分解除前總統拜登時期因奧班威權造成民主倒退而實施的制裁，奧班在會談中預測兩國將迎來「黃金時代」，也不忘批評拜登政府，稱其對雙邊關係造成損害。

不過豁免決定引發憂慮，專家曾警告，若川普對盟友網開一面，可能鼓勵其他國家試圖規避美國制裁，削弱制裁對俄羅斯造成經濟痛苦、加速結束烏克蘭戰爭的能力。

大西洋理事會（Atlantic Council）此前一份報告提醒，白宮應「清楚認知到，儘管川普與奧班關係密切，但他一直是美國要求歐洲採取行動的絆腳石。」

