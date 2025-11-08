　
國際

川普白宮打瞌睡照瘋傳！　加州州長貼文酸：瞌睡唐回來了

▲▼白宮橢圓形辦公室舉行藥價記者會，美國總統川普閉眼聆聽衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）講話。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮橢圓形辦公室舉行藥價記者會，美國總統川普閉眼聆聽衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）講話。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

加州州長紐森（Gavin Newsom）在X平台上貼出美國總統川普（Donald Trump）同場記者會的照片，指川普當場打瞌睡，並以過去嘲諷拜登的語氣寫道：「瞌睡唐回來了！（DOZY DON IS BACK！）」照片顯示，川普在聽醫師奧茲（Mehmet Oz）談論減肥藥如何幫助改善睡眠時，似乎也在閉眼打盹，畫面在網路上瘋傳。

實際上，在白宮橢圓形辦公室舉行的記者會上，川普宣布美國民眾將能更輕鬆負擔減肥藥。當時站在他身後的諾和諾德（Novo Nordisk）醫療主管芬德雷（Gordon Findlay）突然臉色發白、倒地，引起騷動及全球關注。白宮隨後表示，該名主管已送醫無大礙。

▲▼ 美國藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）主管芬德雷（Gordon Findlay）在白宮記者會中暈倒，川普起身關心。（圖／路透）

▲美國藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）主管芬德雷（Gordon Findlay）在白宮記者會中暈倒，川普起身關心。（圖／路透）

此事件曝光後，引發外界對川普健康狀況的關注。前白宮新聞秘書、現任MSNBC主持人普薩基（Jen Psaki）也評論：「當總統在白宮聽衛生官員談老年癡呆、肥胖及睡眠不足時打瞌睡，實在令人諷刺。」

司法部長邦迪（Pam Bondi）曾透露，白宮團隊幾乎無法掌握川普的作息，「我們誰也不知道他什麼時候睡覺，他一直在工作。」副總統范斯（JD Vance）也指出，川普常在凌晨二三點打電話，隔天早晨六點又來電，「讓人懷疑他是否真的睡過」。

事實上，川普過去也多次公開嘲諷拜登「打瞌睡」，並以「Sleepy Joe（瞌睡喬）」作為綽號。在多個場合中，他都曾將拜登在公開場合看似打盹的畫面拿來評論，暗示拜登缺乏精神與專注力。如今，川普自己閉眼的畫面也被對手拿來調侃，成為網路熱議話題。

川普白宮打瞌睡照瘋傳！　加州州長貼文酸：瞌睡唐回來了

川普打瞌睡

