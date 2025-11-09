　
國際

川普政府「暫緩發放」40億美元糧食補助　美最高法院准了！

▲▼美國紐澤西州社區食物銀行的志工將成箱的食物裝入汽車，向聯邦工作人員和SNAP受益人提供緊急食品援助。（圖／路透）

▲美國紐澤西州社區食物銀行的志工將成箱的食物裝入汽車，向聯邦工作人員和SNAP受益人提供緊急食品援助。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國最高法院7日裁定，允許川普政府暫時扣留約40億美元資金，該筆款項原本用於11月全額資助「補充營養援助計畫」（SNAP），受影響對象多達4200萬名低收入者。此舉發生在聯邦政府關門期間，川普政府以資金不足為由要求部分撥款，但法院命令被暫時中止，使補助發放陷入不確定狀態。

根據《路透社》，最高法院此次下達的是「行政暫緩令」（administrative stay），讓下級法院有更多時間審理政府的正式請求，即暫時僅為SNAP提供部分資金。原先羅德島地方法官麥康奈爾（John McConnell）裁定，農業部必須在週五前全額撥款，但該命令已被大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）暫緩執行。

傑克森表示，暫緩令將在波士頓第一巡迴上訴法院對政府上訴作出裁定後兩天失效。她強調，預期下級法院將「迅速行動」。麥康奈爾的裁定指川普政府「出於政治原因」拖延補助，並要求農業部動用233億美元關稅基金以補足缺口。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）對最高法院決定表示支持，批評先前裁定是最糟糕的司法激進主義。司法部也警告，若麥康奈爾命令生效，將加劇政府關門混亂，等同司法命令下的銀行擠兌。

川普政府原計畫11月暫停SNAP補助，聲稱政府關門導致資金短缺，但法院命令要求政府以緊急基金部分支付。上週第一巡迴法院拒絕政府要求暫緩執行裁定，但尚未對正式上訴作出最終決定。

該案件由自由派法律組織「民主前進」（Democracy Forward）代表的城市、工會與非營利團體提起訴訟，主張政府延遲補助將讓近8分之1的美國人陷入困境。該組織主席佩瑞曼（Skye Perryman）表示，法院已明確指出政府不僅有權力、也有義務發放SNAP補助。

農業部在最高法院命令發布前通知各州，正依照法院命令準備全額撥款，但同時推進上訴，引發地方混亂。紐約、紐澤西及麻薩諸塞等州已指示地方機構發放全額補助。麻州州長希利（Maura Healey）批評，「川普總統不該讓美國人民陷入這種局面。」

SNAP是美國歷史最久的糧食援助計畫之一，自從成立60年以來，本月因政府關門而首度中斷，受影響的貧困家庭轉向食物銀行或削減藥費以維持生活。依規定，收入低於聯邦貧窮線130%的美國人可領取SNAP補助，2026財政年度單人家庭最高每月可領298美元，兩人家庭為546美元。

川普政府「暫緩發放」40億美元糧食補助　美最高法院准了！

