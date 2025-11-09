ET專訪／控雄檢自以為皇帝　林岱樺列4不法：清清白白有信心無罪

▲民進黨高雄市長參選人林岱樺。（圖／記者湯興漢攝，下同）

中央選舉委員會已敲定，2026年九合一選舉，將於明年（2026）11月28日舉行投開票。高雄市長陳其邁任期將屆，民進黨內初選競爭格外激烈，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑都表態參戰；反觀國民黨幾乎已定於一尊，將由立委柯志恩出戰。為此，《ETtoday新聞雲》將陸續推出高雄市長挑戰者的專訪報導，帶讀者進一步認識參選人的故事、性格與政見。



◎採訪：陶本和、杜冠霖、詹詠淇

◎攝影：陳煥丞、湯興漢

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委林岱樺即便因涉詐領助理費遭起訴，爭取高雄市長寶座的決心仍絲毫不減。她近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時，火力全開痛批雄檢在起訴過程中自以為是「皇帝」，並羅列其四大荒腔走板事蹟，包括對她下封口令、編造死人筆錄等。林岱樺斬釘截鐵地表示，自己從頭到尾清清白白，一毛錢都沒進私人口袋，拒絕「自打士氣」回答「有罪判決」的假設性問題，並強調她對司法有信心，相信最終必獲無罪判決。

面對外界對官司的質疑，以及若初選勝出後，一審被判有罪是否仍會參選到底？林岱樺近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時直言，這是在「自打士氣」，一點意義都沒有，實在很不願意去做假設性問題的回應，「我怎麼會去預估一個未來的結果？」只要黨內機制或選罷法機制能讓她繼續參選，她當然會選下去。林岱樺清清白白，她有信心未來一定無罪。

在民主時代，法學緒論第一堂課就是「無罪推論」，林岱樺語氣激昂地控訴，「雄檢以為他是皇帝、帝權！」竟下令全面禁止她言論、集會結社自由，而法院以「無罪推論」原則，直接駁回雄檢的封口令，不僅是審視她的清白，同時也是檢視雄檢的起訴品質。

林岱樺更進一步列出雄檢荒腔走板、不法起訴的四個樣態，包括起訴後再找證據、編造死人筆錄、封口令，以及媒體用以攻擊她長達半年的曖昧簡訊，「起訴書沒有耶！」她反問，資料從何而來？媒體、雄檢應清楚說明。

從頭到尾「無罪答辯」 一毛未入私囊

「我是可受公評的」，林岱樺自信地點出，她的案件與其他助理費案有本質上的不同，「我無罪答辯從頭到尾，因為我跟其他人不一樣」，即便被起訴，她也沒有認罪協商、繳回，「我沒有做這件事情」，因為她很清楚，無論是置產、投資還是日常生活中的奢侈消費，沒有任何一毛錢進入她私人口袋，即便在2月到現在的虛構報導中，也從未指控她將任何款項用於私人花費，間接證明她的清白。

引馬英九、川普為例 相信民意會更支持她

當被問及此案是否會成為民進黨的選舉包袱時，林岱樺以前總統馬英九和現任美國總統川普（Donald Trump）為例反駁，馬英九特別費案判決時間落在他當選總統後，若當時國民黨和全國人民沒有體認到馬英九的領導人特質和治國能力，絕對會要馬英九退出總統選舉；而川普在選本屆總統時，身上有30多件起訴案，但他「讓美國再次偉大」（Make America Great Again, MAGA）的訴求，獲得美國人民的肯定，最終也當選總統。

若擔憂司法問題，就不會有馬英九和川普總統了。林岱樺認為，重點在參選人本身，她對自己的清白有信心，相信司法最終會還她公道。對於官司是否會衝擊民意，林岱樺也提出不同見解，「你怎麼不想說民意反而更支持我？」她相信，當民眾了解事情的來龍去脈後，會更加認同她的「以人、以民為主，市民最大」理念，以及她所提出的競選口號「大改革、護國市長」。