　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣有事說惹火戰狼！中駐大阪總領事嗆「斬掉高市早苗骯髒頭」

▲中國駐大阪總領事薛劍。（圖／翻攝自中國駐大阪總領事館）

▲中國駐大阪總領事薛劍。（圖／翻攝自中國駐大阪總領事館）

記者閔文昱／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會上表示，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，引發中國強烈不滿。中國駐大阪總領事薛劍8日深夜在社群平台X（前推特）發文嗆聲，「那顆擅自闖進來的骯髒腦袋，只能毫不猶豫地砍掉」，被日媒解讀為對高市的「殺害預告」，言論火速引爆輿論撻伐。

高市早苗7日在日本眾議院預算委員會上指出，若中國以戰艦封鎖台灣海峽並伴隨武力攻擊，日本政府可能認定為「存亡危機事態」，自衛隊可依據集體自衛權出動。她強調，「台灣有事就是日本有事」，呼籲政府應為最壞情境做好準備。

《產經新聞》報導，薛劍轉發《朝日新聞》相關報導時，怒嗆「那種骯髒的頭就應該斬掉」，還附上憤怒符號。該言論一出立刻掀起波瀾，大批日本網友痛批「是對首相的殺害預告」、「中國外交官根本不懂外交禮儀」，貼文隨後遭刪除。

▲薛劍發文引發爭議。（圖／翻攝自薛劍X）

▲薛劍發文引發爭議。（圖／翻攝自X）

不過薛劍並未收斂，9日又發文批評「台灣有事就是日本有事」的說法是愚蠢的「死亡之路」，還稱日本「背棄戰敗國義務、忘記聯合國憲章」，並警告若繼續干預台海，恐「再次走向民族滅亡」。

長期批評薛劍的日本眾議員松原仁表示，薛劍的發言已嚴重違反外交禮節，呼籲日本政府依據《維也納外交關係公約》，將他列為「不受歡迎人物」（Persona non grata）並驅逐出境。

薛劍過去以「戰狼外交官」著稱，常在社群平台發表激進言論。2021年他曾嗆「台灣獨立＝戰爭」，引發日本政界抗議。如今再以「斬首」威脅日本首相，高調挑釁再度點燃中日外交戰火，也讓外界質疑中方外交是否已淪為「戰狼鬥獸場」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一生救回26萬人！「葉克膜之父」巴列特病逝　享壽86歲
「鷹眼」陷性騷風波！　被控私發大量不雅照
鳳凰還沒來雨先炸！共伴發威「紫爆雨砸半個台灣」4天警戒範圍曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣有事說惹火戰狼！中駐大阪總領事嗆「斬掉高市早苗骯髒頭」

一生救回26萬人！「葉克膜之父」巴列特病逝　享壽86歲　

連年虧損！溫蒂漢堡掀關店潮　美國350家門市將熄燈

巴西上百死「整排屍體」空拍照曝光　直擊掃毒血腥一幕

日6.7地震海嘯抵達！餘震8連發規模最大6.3　氣象廳將開記者會

日男「包養24歲女偶像」半年花光1200萬退休金　趁開房3刀捅死她

快訊／日本岩手外海出現「微弱海嘯」！　氣象廳：立刻遠離海邊

開放「瞻仰王太后遺容」首日　泰國民眾穿黑衣大排長龍

前日相鳩山由紀夫：台灣問題「屬中國內政」　日本不應該干涉

快訊／日本三陸近海發生6.7地震！　氣象廳發布「海嘯注意報」

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

阿金逛小百貨自己遛自己　找店員撒嬌屁股扭超用力

黑貓聞主人屁股瞬間石化　味道太衝擊嚇到掉下巴XD

狗狗腳懸空掛在行駛車邊緣　命懸一線！騎士急攔車救援

以為人魚王子看不見趁機調戲　她搞笑趴窗求吻遭巴掌回擊

台灣有事說惹火戰狼！中駐大阪總領事嗆「斬掉高市早苗骯髒頭」

一生救回26萬人！「葉克膜之父」巴列特病逝　享壽86歲　

連年虧損！溫蒂漢堡掀關店潮　美國350家門市將熄燈

巴西上百死「整排屍體」空拍照曝光　直擊掃毒血腥一幕

日6.7地震海嘯抵達！餘震8連發規模最大6.3　氣象廳將開記者會

日男「包養24歲女偶像」半年花光1200萬退休金　趁開房3刀捅死她

快訊／日本岩手外海出現「微弱海嘯」！　氣象廳：立刻遠離海邊

開放「瞻仰王太后遺容」首日　泰國民眾穿黑衣大排長龍

前日相鳩山由紀夫：台灣問題「屬中國內政」　日本不應該干涉

快訊／日本三陸近海發生6.7地震！　氣象廳發布「海嘯注意報」

台灣有事說惹火戰狼！中駐大阪總領事嗆「斬掉高市早苗骯髒頭」

國防部臉書被蘇丹人灌爆「支援叛軍」！急澄清：這裡是中華民國

拼賺16萬！6檔抽籤股拼場　AI股永擎、邁科價差大

莎倫娜號全新風格體驗　第三人最低0元起超划算

連假卡位ｘ早鳥優惠！歌詩達莎倫娜號2026日韓追櫻、親子FUN暑假

潮有義思！莎倫娜號全新升級閃耀啟航

泫雅表演到一半突癱軟暈倒

國際熱門新聞

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

日男包養女偶像花光退休金！3刀捅死她

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

溫蒂漢堡掀關店潮　美國350家門市將熄燈

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

奇觀！全球最大面積「蜘蛛網牆」曝光

夫妻「性生活消失」原因曝光　「生了小孩」只排第3

狗保母電梯內摔死小狗　飼主看畫面心碎

美股崩盤恐迎血洗修正？神準指標曝跌16%

替黃仁勳說話！OpenAI執行長「突收傳票」

「葉克膜之父」巴列特病逝　享壽86歲　

震撼！27歲智利美女「吼唱死亡金屬」爆紅

遊日警示！熊出沒　3大超商啟動防護

前日相鳩山由紀夫：台灣問題「屬中國內政」

更多熱門

相關新聞

蔡英文飛抵柏林　努力深化台歐關係

蔡英文飛抵柏林　努力深化台歐關係

前總統蔡英文9日下午抵達德國柏林，展開卸任後第三度訪歐行程。她抵達飯店時神情輕鬆，面帶微笑接受獻花迎接，並回應媒體提問時表示，將與副總統蕭美琴「再繼續努力」深化台歐關係。11日蔡英文將出席「柏林民主論壇」開幕式並發表演說。

謝志偉PO保護蕭美琴維安合照　「為何有此維安？中國要怪自己」

謝志偉PO保護蕭美琴維安合照　「為何有此維安？中國要怪自己」

法國BBC報導台灣捐80億歐元？　駐法代表：想像力比巴黎鐵塔還高

法國BBC報導台灣捐80億歐元？　駐法代表：想像力比巴黎鐵塔還高

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

賓士北中南新車體驗活動即將開跑

賓士北中南新車體驗活動即將開跑

關鍵字：

日本台灣中國外交挑釁

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

那對夫妻妮妮突不適送醫

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

70歲長者重回50歲狀態！醫師曝驚人研究

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

朱茵被騙拍王晶三級片！劇情全是激情大尺度

高雄「大姐頭」逝世　兒豪發百萬善款

趙露思新經紀人是「前東家CEO」！超硬背景曝光

泫雅報平安！表演途中暈倒認「不太記得了」連三道歉

天價自助餐1個便當5百元！店員：可能不只買1個

「手搖飲店員2情況」絕對別買！網搖頭：想到就噁心

一粒應援途中「突捂嘴離場」本尊親揭原因

日男包養女偶像花光退休金！3刀捅死她

黃立成炒幣慘負債4.6億元　自爆1原因「15年沒片拍」

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面