台灣有事說惹火戰狼！中駐大阪總領事嗆「斬掉高市早苗骯髒頭」

▲中國駐大阪總領事薛劍。（圖／翻攝自中國駐大阪總領事館）

記者閔文昱／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會上表示，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，引發中國強烈不滿。中國駐大阪總領事薛劍8日深夜在社群平台X（前推特）發文嗆聲，「那顆擅自闖進來的骯髒腦袋，只能毫不猶豫地砍掉」，被日媒解讀為對高市的「殺害預告」，言論火速引爆輿論撻伐。

高市早苗7日在日本眾議院預算委員會上指出，若中國以戰艦封鎖台灣海峽並伴隨武力攻擊，日本政府可能認定為「存亡危機事態」，自衛隊可依據集體自衛權出動。她強調，「台灣有事就是日本有事」，呼籲政府應為最壞情境做好準備。

《產經新聞》報導，薛劍轉發《朝日新聞》相關報導時，怒嗆「那種骯髒的頭就應該斬掉」，還附上憤怒符號。該言論一出立刻掀起波瀾，大批日本網友痛批「是對首相的殺害預告」、「中國外交官根本不懂外交禮儀」，貼文隨後遭刪除。

▲薛劍發文引發爭議。（圖／翻攝自X）

不過薛劍並未收斂，9日又發文批評「台灣有事就是日本有事」的說法是愚蠢的「死亡之路」，還稱日本「背棄戰敗國義務、忘記聯合國憲章」，並警告若繼續干預台海，恐「再次走向民族滅亡」。

長期批評薛劍的日本眾議員松原仁表示，薛劍的發言已嚴重違反外交禮節，呼籲日本政府依據《維也納外交關係公約》，將他列為「不受歡迎人物」（Persona non grata）並驅逐出境。

薛劍過去以「戰狼外交官」著稱，常在社群平台發表激進言論。2021年他曾嗆「台灣獨立＝戰爭」，引發日本政界抗議。如今再以「斬首」威脅日本首相，高調挑釁再度點燃中日外交戰火，也讓外界質疑中方外交是否已淪為「戰狼鬥獸場」。