政治

蔡英文飛抵柏林！談「台歐關係」回應：我們再繼續努力

▲▼2025立委罷免投票日，前總統蔡英文前往大安區建安國小投票。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文訪德行程，被問及台歐關係時，表示會再繼續努力深化（資料照／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

前總統蔡英文9日下午抵達德國柏林，展開卸任後第三度訪歐行程。她抵達飯店時神情輕鬆，面帶微笑接受獻花迎接，並回應媒體提問時表示，將與副總統蕭美琴「再繼續努力」深化台歐關係。11日蔡英文將出席「柏林民主論壇」開幕式並發表演說。

根據《中央社》報導，蔡英文於當地時間9日下午1時30分抵達下榻飯店，由飯店總經理親自獻花迎接。她與媒體寒暄，讚德國天氣「還滿好的」。出發前，她在臉書發文指出，外交是接力任務，感謝賴清德總統與蕭美琴副總統持續推進台歐交流，尤其副總統首度在歐洲議會公開演說，意義重大。

蔡英文去年10月曾訪問捷克、法國與比利時，今年5月前往立陶宛、丹麥與英國。此次再赴歐洲，選擇德國作為重要一站，延續與歐洲民主夥伴的對話。她強調，台灣將堅定與理念相近國家站在一起，共同守護自由與民主，呼應論壇「自由與民主」的主題。

柏林民主論壇是「柏林自由週」核心活動之一，由柏林市政府、斯普林格自由基金會與世界自由大會共同主辦。論壇將匯聚全球公民社會領袖、人權運動人士及專家，討論如何在威權勢力擴張的時代維護民主價值。

主辦單位公布的與會名單包括德國國會議長克洛克納、柏林市長魏格納、委內瑞拉反對派領袖羅培茲、諾貝爾和平獎得主馬特維丘克與台灣無任所大使唐鳳等人。蔡英文則被列為本屆論壇的重要亮點之一。

11/07 全台詐欺最新數據

