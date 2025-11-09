　
地方 地方焦點

中台灣祠堂建築典範　百年市定古蹟張廖家廟秋季祭祖

▲▼台中市市定古蹟張廖家廟今舉辦秋季祭祖。（圖／台中市政府提供，下同）

▲台中市市定古蹟張廖家廟今舉辦秋季祭祖。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

被登錄為台中市巿定古蹟的張廖家廟今（9）日舉行秋季祭祖大典暨天與公冥誕祭典，上百名宗親依循傳統三獻禮共同緬懷祖德，並為六世祖天與公冥誕祝壽，民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕出席表示，張廖家廟見證地方開發與族群融合，是宗族團結與敬祖思親的象徵，期盼持續推動文化再利用，讓更多市民瞭解張廖家廟的歷史價值與文化意涵。

吳局長指出，張廖家廟為紀念第六世祖天與公而建，創建迄今逾百年，俗稱張廖公廳、廖祖厝或天與公祠及承祜堂，是台中地區廖姓氏族規模最大的祖祠，建築格局嚴謹、雕飾精緻，展現高度歷史與藝術價值，民國74年登錄為市定古蹟。

▲▼台中市市定古蹟張廖家廟今舉辦秋季祭祖。（圖／台中市政府提供，下同）

▲民政局長吳世瑋。

吳局長提到，西屯張廖家廟是日治時期建造的傳統閩南詔安客家式建築，採三堂二過水與環形圍屋格局，斗栱造形多樣精緻，被譽為中台灣祠堂建築典範，由於多年來歷經地震與颱風侵襲，屋面構件破損，市府112年修復完工，重現古蹟風華。

立委廖偉翔、市議員黃馨慧及張廖乃綸均表示，感謝張廖家廟董事長廖德淘等宗親長輩，多年來對文化保存與古蹟修復的投入與努力，鄰近家廟外的福星路至逢甲一帶也增設人行友善空間、紅綠燈及禁停措施，讓家廟周邊環境更加完善。

張廖家族源自福建漳州詔安，自清代起積極參與墾拓與水圳開鑿，對中台灣發展貢獻卓著，並奉行祖訓「生當姓廖，死後歸張」，光緒12年（1886年）族人倡議興建宗祠，至宣統3年（1911年）祠廟落成，迎奉六世祖天與公牌位入祀，其後持續增建，自此，張廖家廟成為族人追思祖德、傳承文化的信仰中心，香火綿延，百年不輟。

▲▼台中市市定古蹟張廖家廟今舉辦秋季祭祖。（圖／台中市政府提供，下同）

▲立委廖偉翔。

更多新聞
