地方 地方焦點

台南市定古蹟法華寺年久失修潘麗水彩繪毀損　蔡宗豪促市府速修

記者林東良／台南報導

台南市定古蹟「法華寺」歷史逾三百年，為「七寺八廟」之一，卻因年久失修，加上颱風及近期豪雨侵襲，導致屋瓦、牆體、木門與樑柱嚴重受損，寺內珍貴的國寶大師潘麗水門神彩繪也出現大面積斑駁毀損，幾乎失去原貌，國民黨市議員蔡宗豪近日接獲民眾陳情後，邀集民政局、文化局與區公所會勘，呼籲市府正視問題、加速修繕。

法華寺真圓師父指出，正殿屋簷與瓦厝老舊破敗，逢雨必漏，師父們誦經時甚至有雨滴不斷落下，加上颱風豪雨接連侵襲，寺廟受損情況急遽惡化。偏殿同樣殘破不堪，外牆斑駁、木門破裂、柱體龜裂，甚至懸樑斷裂、窗戶破損，整體外觀宛如荒廢。

議員蔡宗豪直言，三級古蹟卻呈現如此保存狀態，完全不符合應有的歷史建築標準。潘麗水大師留下的藝術之作毀損嚴重，更令人痛心。

蔡宗豪表示，寺廟既為市定古蹟，修繕須受法規限制，寺方即便知悉漏雨、龜裂等問題，也無法自行修補；但通報政府後，補助卻遲遲未到位，導致保存狀態每況愈下，顯示政府維護明顯不足。他強調，若不儘速進行防水與基礎修繕，恐危及古蹟結構安全，更是對歷史文物保存的漠視。

蔡宗豪嚴正呼籲，法華寺不僅是地方信仰中心，更是府城文化資產，市府與中央應立即正視現況，展開必要修繕，恢復古蹟原貌，避免歷史遺產持續惡化。他強調：「保存責任不該只是口號，文化資源是台南最重要的城市資產，政府應展現行動，而非坐視不管。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

台南市定古蹟法華寺失修潘麗水彩繪毀損蔡宗豪

