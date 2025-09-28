　
地方焦點

孔廟秋祭釋奠延續百年文化　黃偉哲：教育是城市永續基石

▲台南市114年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮於孔廟大成殿隆重舉行。（記者林東良翻攝，下同）

▲參與民眾拔智慧毛，象徵開啟聰慧智慧、祈願學業進步。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市2025年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典，28日清晨5時於台南孔廟大成殿依循古禮舉行，由市長黃偉哲兼孔廟文化基金會董事長親自擔任正獻官，市議員許至椿、沈震東出任分獻官，市議員王家貞陪祭，儀式莊嚴肅穆，吸引眾多貴賓及市民共同見證，展現尊師重道與傳承百年文化的精神。

▲台南市114年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮於孔廟大成殿隆重舉行。（記者林東良翻攝，下同）

▲市長黃偉哲擔任正獻官，帶領眾人以古禮向至聖先師孔子致敬。

黃偉哲致詞時表示，孔廟釋奠典禮象徵台南「以文化立市」的精神，不僅是延續古禮、向至聖先師致敬，更蘊含教育傳承與社會尊師重道的價值。他強調，教育是城市永續發展的重要基石，透過祭孔大典，期勉學子勤勉向學，也提醒社會大眾共同守護師道精神。

▲台南市114年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮於孔廟大成殿隆重舉行。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市114年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮於孔廟大成殿隆重舉行。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市114年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮於孔廟大成殿隆重舉行。

孔廟文化基金會指出，台南孔廟為全國首座孔廟，自1665年落成以來祭孔傳統未曾中斷。秋祭釋奠典禮不只是祭祀，更融合教育、文化與市民記憶，是珍貴的無形文化資產。今年儀式依循完整八流程，歷時約60分鐘，搭配佾舞及雅樂，展現「尊師重道」、「有教無類」的精神。

▲台南市114年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮於孔廟大成殿隆重舉行。（記者林東良翻攝，下同）

▲佾舞生整齊舞步配合雅樂樂聲，體現「尊師重道」與「有教無類」的精神。

另崇聖祠祭典於清晨4時20分舉行，由副市長葉澤山擔任正獻官，和順國中教師王嬿惠、崑山國小教師陳谷易分獻。透過世代傳承的莊重禮制，讓孔子思想與教育價值持續在城市中發揚。

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

