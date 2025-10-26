　
地方 地方焦點

全台唯一祀典保生大帝廟秋祭登場　林淑華首位女董事長領祭開新局

▲祀典興濟宮26日舉行保生大帝秋祭祝聖大典，逾千位全台宮廟代表齊聚參與，場面莊嚴盛大。（記者林東良攝，下同）

▲祀典興濟宮26日舉行保生大帝秋祭祝聖大典，逾千位全台宮廟代表齊聚參與，場面莊嚴盛大。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南「祀典興濟宮」將於26日隆重舉行保生大帝秋祭祝聖大典，來自全台超過千位宮廟代表齊聚，儀式依循《欽定大清會典》祭祀規制，搭配道教三獻大禮，是全台保生大帝信仰中最具官式禮典色彩的祭儀，今年更具歷史意義的是，成立逾三百年的興濟宮迎來首位女性董事長林淑華，正式領航宗教文化傳承的新篇章。

▲祀典興濟宮26日舉行保生大帝秋祭祝聖大典，逾千位全台宮廟代表齊聚參與，場面莊嚴盛大。（記者林東良攝，下同）

今年儀式由仁德文賢國小「十二婆姐」民俗團率先登場，小學生演繹廟會文化吸引目光。


興濟宮建於明永曆年間，為全台唯一列入祀典的保生大帝廟，俗稱「頂大道公廟」。儀典曾於日治中斷，直到民國100年才由該亭宮管理會恢復春秋二祭，延續至今。典禮由「三獻禮祝聖團」演禮，官員、民意代表親臨主祭，並恭請分靈廟、交誼境及全台保生大帝宮廟共襄盛舉，展現傳統信仰與禮制之美。今年開場特邀仁德文賢國小「十二婆姐團」演出，小婆姐身段靈巧、神情傳神，為莊嚴祭典增添溫度與童趣。


獻官陣容星光雲集，包含台南市民政局長姜淋煌、議員許至椿、高雄市政府祕書長郭添貴等人依序擔任初獻、亞獻及終獻官；終獻則由大觀音亭暨祀典興濟宮榮譽董事長吳福春主祭，象徵傳承與新局並進。現場亦設有中醫義診服務，由高國欽醫師帶領醫療團隊替民眾把脈問診。


值得一提的是，現任董事長林淑華今年正式接掌亭宮，成為創廟以來第一位女性領導人。她原本因熱愛宗教文化踏入宮務，歷任常董、副董事長，廣受宮廟耆老支持。上任後，她推動環境整建、硬體更新，讓歷史廟宇煥然一新，也為傳統信仰注入新思維。她表示：「傳統不是束縛，而是讓我們看得更遠的根。」

▲祀典興濟宮26日舉行保生大帝秋祭祝聖大典，逾千位全台宮廟代表齊聚參與，場面莊嚴盛大。（記者林東良攝，下同）


祀典興濟宮秋祭系列活動自十月展開，包括「秋祭匾額文物展」、乙巳年分靈廟巡香繫誼活動等，展現清代至日治以來的信仰痕跡。宮方祈願保生大帝庇佑風調雨順、國泰民安，也期待信眾在古禮與文化中找回信仰的溫暖。

