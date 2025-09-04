南投秋祭陣亡將士緬懷先烈　明年將遷建虎山忠烈祠打造親民園區

▲南投縣政府舉辦秋祭陣亡將士活動、緬懷先烈。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣秋祭抗戰陣亡將士典禮於9月3日軍人節舉行，由副縣長王瑞德擔任主祭官，並率領遺族、各界代表上香禮敬，表達對先烈祟高敬意；王瑞德表示，南投縣忠烈祠歷時已經超過一甲子，未來將遷至中興新村的虎山，預計明年動工。

114年忠烈祠秋祭抗戰陣亡將士、殉難官民暨公祭本縣在營因公殉職戰士活動，昨天上午9時在南投市碧山巖忠烈祠舉行，祠內高高掛起縣長許淑華致敬輓聯「為國為民功垂史冊、大仁大勇氣壯山河」；忠烈祠內外由憲兵列隊護衛先烈，主祭官王瑞德代表上香、獻花、獻茶、獻果，在司儀恭讀祭文後，各界行三鞠躬致敬禮，並向遺族致意，過程莊嚴、肅穆。

除主祭官王瑞德，陪祭人員包括縣府民政處長林琦瑜、南投縣榮民服務處長王怡文、南投縣後備指揮部指揮官張隆銘、南投憲兵隊隊長張詠怡、南投市長張嘉哲以及鄉鎮市公所代表等，多位因公殉職戰士遺族也全程參加。

王瑞德表示，忠烈祠秋祭除透過祭典緬懷先烈，也帶著崇敬、感恩的心，希望國人效仿先烈精神、建設國家；另位於貓羅溪畔的南投縣忠烈祠已使用超過60年，未來將遷至中興新村的虎山，整體重新規劃、預計明年動工，希望打造一處忠烈祠園區，讓民眾更能親近緬懷。