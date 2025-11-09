鳳凰颱風來襲！北市部分山區滑落　李四川：11月的颱風都不好惹

▲北市部分山區滑落。（圖／李四川臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

氣象專家吳德榮表示，颱風鳳凰預估今晚以強颱之姿登陸呂宋島，北轉接近台灣過程中持續減弱，周二及周三（11、12日）在鳳凰與東北季風「共伴效應」影響下，北部及東半部有發生「大量致災雨」潛勢，今天（9日）為「風雨前的寧靜」，各地為晴朗、白天熱早晚涼天氣。台北市副市長李四川也說，台北市部分地區山坡滑落，感謝工務局大地處利用這幾天好天氣，日夜趕工，可以在明天全部噴漿完成，「從我的經驗，11月颱都是不好惹的，請大家做好防颱準備。」

中央氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南方1070公里海面上，向西北西前進，預測明天（10日）會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣趨勢，周一、周二（11日）將受颱風外圍環流影響，大台北、基隆北海岸及東半部地區防大雨及局部豪雨，尤其在東北部地區及大台北、東部山區並有局部豪雨等級以上發生機率；周三（12日）前後颱風將最接近台灣，中南部地區風雨於周三時增大。

氣象署說，由於此颱風北轉接近台灣時，路徑及強度仍有不確定性，具體影響程度及區域，仍須視後續颱風路徑及強度而定，應多留意氣象署最新預報。

李四川今日上午透過臉書表示，前幾天台北山區連日的大雨，台北市部分地區山坡滑落，感謝工務局大地處利用這幾天好天氣，日夜趕工，可以在明天全部噴漿完成，做好防颱準備。「料敵從寬，禦敵從嚴。」從他的經驗，11月颱都是不好惹的，請大家做好防颱準備。大家平安。