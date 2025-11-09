　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晚變天！　鳳凰「共伴效應」最劇時間曝

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲鳳凰颱風來勢洶洶。 （圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

今晚變天！中度颱風鳳凰進逼，氣象專家吳德榮提醒，周二、周三鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生大量致災雨的潛勢。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日為風雨前的寧靜，各地天氣晴朗，白天熱早晚涼的天氣，晚起北海岸及東半部轉有局部降雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周一鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率；周二、周三鳳凰的共伴效應最劇烈，北部及東半部有發生大量致災雨的潛勢；而減弱中的鳳凰環流則視其路徑、強度，為部分地區帶來強風豪雨威脅，模式調整中，需持續觀察。

▼吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑（細線）則顯示，鳳凰北轉、各別模擬路徑更加分散。（圖／翻攝weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮分析，周四鳳凰持續減弱遠離，天氣由南而北先後逐步好轉；周五、周六西半部晴朗，大台北、東半部偶局部短暫雨。

吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑（細線）則顯示，鳳凰正如同其他11月北轉強颱的特性，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣、部分中緯度穩定空氣的逸入，而強度減弱（這也是11月少有強颱直接侵襲台灣的原因），正因為各別模擬強度減弱的速度有差異，模擬路徑也更加分散，故其環流所伴隨的強風豪雨，亦有很大的不確定性。

▼最新鳳凰颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰今晚將以最強之姿（強烈颱風(53米／秒）登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，其強度亦逐漸減弱。

吳德榮提醒，周二、周三在鳳凰與東北季風的共伴效應影響下，北部及東半部有發生大量致災雨的潛勢，應嚴加防範；而鳳凰在接近台灣的過程，中心雖持續減弱，但其環流伴隨強風、豪雨對部分地區仍具有的威脅，亦應防範；至於鳳凰中心是否登陸？在哪登陸？並非重點，也無需去特別強調。

▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

11/06 全台詐欺最新數據

