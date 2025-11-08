鄭麗文稱未悼念共諜吳石　黃揚明打臉：不該裝作無辜不知

▲政治評論員黃揚明。（圖／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（8日）出席統派團體主辦的白色恐怖受難者秋祭追思會時強調，該活動的邀請函未提及「吳石」，也非以悼念吳石為主軸，無奈卻遭媒體扭曲報導。不過，政治評論員黃揚明打臉，主辦單位前幾天公開在粉專上的採訪通知直接稱呼吳石等共諜為「烈士」，他直言，鄭麗文主席不該裝作無辜不知。

黃揚明表示，今天下午鄭麗文出席的活動，有沒有悼念吳石？或許形式上沒有，但是主辦單位前幾天公開在粉專上的採訪通知直接稱呼吳石等共諜為「烈士」。

黃揚明指出，主辦單位親共立場清晰明白，吳石沒有被平反，監察院的報告是針對周邊人等的審判過程瑕疵，而非針對吳石的共諜行徑，監察院甚至直指，「國防部保密局破獲吳石案，使吳石等人無法再對中共提供嚴重危害我軍戰略部署及攸關作戰成敗的軍事資訊，確實有助於臺海局勢的穩定及國家安全的維護」。

最後，黃揚明強調，吳石等人的後代遺屬也沒有補償、賠償金可領，所以，他認為，鄭麗文主席不該裝作無辜不知，在中華民國境內，吳石就是板上釘釘的叛徒，最近有空，先去一趟忠烈祠吧。

▼政治評論員黃揚明透露，吳石在採訪通知中，被主辦單位稱為烈士。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）