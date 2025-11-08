喊重啟核電才是解方　藍黨團：執迷不悟最後被唾棄的就是賴清德

▲國民黨團書記長羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

總統府昨指媒體報導總統賴清德親令經濟部不要綠電，且2027年前要重啟核三廠一事嚴重不實，並表示賴的能源政策「兩個必須、三個原則」，從未改變。對此，國民黨立法院黨團書記長羅智強今（8日）表示，重啟核電，才是解決台灣能源危機的解方，今年的核三重啟公投，雖未通過門檻但取得多數民意的支持，若總統府、行政院、經濟部繼續執迷不悟，最後被民意唾棄的就是賴清德。

羅智強說，近年國內由北到南跳電頻頻，電力韌性破功早已是全民共識，但政府為了「綠友友雲豹們」的千億巨額暴利，水庫、魚塭、農田、海上、岸邊到處充滿光電板，而為了光電挖出的天坑充斥著高雄、台南地區，污染美麗的家園，台灣還要付出多大的代價？台南更變成黑道橫行的高譚巿，賴清德何時才要停手？

羅智強強調，近日輝達將正式決定加碼投資台灣，此時更需穩定的供電，來拼經濟顧民生。現在台灣有8成以上的火力發電，讓台灣人在用肺發電，這個惡夢何時才能停止？從2018年4月起電價漲幅超過三成，物價飛漲，通膨加劇，都是「廢核家園」錯誤能源政策造成的惡果。

羅智強重申，今年823核三重啟公投，同意票高達434萬1432票、不同意票151萬1693票，同意票雖未達成案門檻，但同意票數高出不同意票近三倍，這股強烈的民意如果政府再不重視，因電價高漲、家園被光電板摧殘，憤怒無助的台灣人民，怒火必將撲向這個無能的「賴皮政府」。