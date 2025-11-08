慰靈白恐受難者　鄭麗文：不需為政治信仰犧牲「是我們的底線」

▲鄭麗文8日下午出席2025年「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」並受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（8日）出席白色恐怖受難者慰靈大會。鄭麗文表示，她一直是民主自由體制的信仰者，希望在台澎金馬這片土地上，每一個人都不需要為自己的政治信仰付出青春、生命這種慘痛代價，這是台灣民主轉型之後，帶給所有台灣人最基本權利，「這是我們的底線」，也不再聽到「政治受難者」這五個字，「我們可以擁抱自己政治信仰」。

鄭麗文8日下午出席由台灣地區政治受難人互助會在台北市萬華區馬場町紀念公園舉辦2025年「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。由於主辦方被視為統派社團，且把包括吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等中共地下黨員或情報人員列為烈士，所以消息傳出後，鄭麗文的出席備受關注。

鄭麗文致詞時表示，這兩天不意外地台灣政治環境、媒體環境有人帶風向來誤導、扭曲今天的活動，但從一開始主辦單位邀請她的活動海報、邀請函全文內容，她都沒看到吳石這兩字，此外秋祭已舉辦超過30年，也從未以吳石等人為主要祭悼對象，所以是完全扭曲跟誤導今天活動的神聖、莊嚴性。

接著，鄭麗文指出，她一直是民主自由體制的信仰者，法國哲學家伏爾泰曾說「我雖不認同你的主張，但我誓死捍衛你說話的權利」，所以她曾捍衛台灣人有主張台獨的自由、跟著民進黨前主席施明德在街頭抗議要廢除《刑法》100條。

鄭麗文說，後來她進到國民黨的第一件事就是國共和解，為所有白色恐怖政治受難者平反，因為她相信政府是為了人民而存在；她希望每一個人都有作夢、追逐理想的權利跟自由，在台澎金馬這片土地上，每一個人都不需要為自己的政治信仰付出青春、生命這種慘痛代價，這是台灣民主轉型之後，帶給所有台灣人最基本權利，「這是我們的底線」。

鄭麗文也說，今天進行白色恐怖受難者秋祭，有很多人是因為冤案、假案跟錯案，儘管這段時間已經開始有平反跟補償，但歷史必須記住，今天是超越所有政治意識形態，為做一個人最基本的尊嚴，也就是思想自由跟說話自由，相信自己政治的信念，所以她希望未來台灣不會再有任何一個人再因自己政治信仰犧牲，也不再聽到「政治受難者」這五個字，「我們可以擁抱自己政治信仰」。