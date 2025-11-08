　
政治

指吳石是間諜非白色恐怖政治犯　鄭麗文：媒體誤導今秋祭的神聖性

▲鄭麗文8日下午出席2025年「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。（圖／記者呂佳賢攝）

▲鄭麗文8日下午出席2025年「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」並致詞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（8日）出席白色恐怖受難者慰靈大會。鄭麗文表示，該活動已舉辦超過30年，從未以共諜吳石等人為主要祭悼對象，這兩天的政治跟媒體環境是完全扭曲、誤導今天的神聖、莊嚴性。鄭麗文也說，她紀念白色恐怖政治受難者，主要是指因自己的信仰、政治思想而在當時坐政治黑牢，但吳石是懷有任務的情報工作者，是間諜工作，「跟我們認知的政治思想政治犯有所不同」。

鄭麗文8日下午出席由台灣地區政治受難人互助會在台北市萬華區馬場町紀念公園舉辦2025年「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。由於主辦方被視為統派社團，且列出的「烈士」名單包括吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等中共地下黨員或情報人員，所以消息傳出後，鄭麗文的出席備受關注。

鄭麗文致詞時表示，這兩天不意外地台灣政治環境、媒體環境有人帶風向來誤導、扭曲今天的活動，但從一開始主辦單位邀請她的活動海報、邀請函全文內容，她都沒看到吳石這兩字，此外秋祭已舉辦超過30年，也從未以吳石等人為主要祭悼對象，所以是完全扭曲跟誤導今天活動的神聖、莊嚴性。

鄭麗文說，她進到國民黨的第一件事就是國共和解，為所有白色恐怖政治受難者平反，因為她相信政府是為了人民而存在；她希望每一個人都有作夢、追逐理想的權利跟自由，在台澎金馬這片土地上，每一個人都不需要為自己的政治信仰付出青春、生命這種慘痛代價，這是台灣民主轉型之後，帶給所有台灣人最基本權利，「這是我們的底線」。

鄭麗文也說，今天進行白色恐怖受難者秋祭，有很多人是因為冤案、假案跟錯案，儘管這段時間已經開始有平反跟補償，但歷史必須記住，今天是超越所有政治意識形態，為做一個人最基本的尊嚴，也就是思想自由跟說話自由，相信自己政治的信念，所以她希望未來台灣不會再有任何一個人再因自己政治信仰犧牲，也不再聽到「政治受難者」這五個字，「我們可以擁抱自己政治信仰」。

▲鄭麗文致詞完後接受媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲鄭麗文致詞完後接受媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

致詞完畢後，鄭麗文接受媒體聯訪。媒體詢問，覺得吳石是冤枉，還是因理念而犧牲的？鄭麗文回應，她紀念白色恐怖政治受難者，主要是指為了自己的信仰、政治思想而在當時坐政治黑牢，另外很多是冤案、假案、錯案，但吳石是懷有任務的情報工作者，是間諜工作，「跟我們認知的政治思想政治犯有所不同」。

由於該活動將吳石等人列入悼念的烈士，鄭麗文重申，這場秋祭活動已經舉辦超過30年，從未有以吳石作為祭悼對象，甚至是主角，她的邀請函、相關海報資訊都沒提到吳石，且她事先也跟主辦方溝通，對方也再三說明從頭到尾都沒有吳石。鄭說，一般談到白色恐怖政治受難者，是因為自己政治思想、主張，裡面有很多是台灣人或外省學生等，但對於真的是有身負任務來台進行顛覆或情報工作者，完全不一樣。

▲主辦方的追思對象上列了吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等。（圖／記者呂佳賢攝）。

▲主辦方的追思對象上列了吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等。（圖／記者呂佳賢攝）

媒體追問，活動上唱《走向復興》等為「紅色歌曲」，是否會擔憂被貼標籤？鄭麗文表示，不會，這麼多年來她一直清楚他們（指主辦方）對於統派思想的主張跟堅持，「我也不至於都不知道」，但如同她說的，超越統獨，不管什麼樣政治主張、認同，都該在今天民主化社會裡，不需要再擔心受到政治打壓跟迫害。

鄭麗文也說，之所以會有政治黑獄，就是因為國共內戰，雙方對很多事情是不一樣的，但不代表主張不一樣就要兵刃相見、剩下自相殘殺，所以她希望透過對話取代對抗，過去的歷史悲劇，在21世紀絕對可以用和平化解、處理兩岸矛盾，這也是今天國民黨真正致力推動區域和平、兩岸和解真正用意。

11/06 全台詐欺最新數據

