痛批鄭麗文追思共產黨員　蔡正元：國民黨今後改名投降黨

國民黨主席鄭麗文今（8日）出席在馬場町舉辦的1950年代白色恐怖受難者秋祭追思會。對此，前藍委蔡正元開酸，作為中國國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名符其實。

蔡正元表示，台灣所謂的白色恐怖政治受難者，其實就是中共台灣工作會書記蔡孝亁被捕時，所供出來的1800名共產黨員，這些人的罪名有沒有嚴重到死刑，是一樁歷史公案。

蔡正元說明，同樣的情形，在對岸也好不到那裡去，而當時在台灣的共產黨員常以各種讀書會的名義，從事組織活動以及顛覆政府的工作，雖然國共內戰的是是非非現在已成歷史論題，但是共產黨書記蔡孝亁領導的組織，當然不限於吳石等特工人員。

至於如何界定白色恐怖政治受難者？蔡正元強調，當時更多的是用於顛覆政府所發展的組織，顛覆工作與特務工作當然有所不同，這些人是否可以定位爲「政治受難者」，那就要看從什麼人的觀點來看。

最後，蔡正元不禁開酸，鄭麗文作為中國國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名符其實。