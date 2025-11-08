鄭麗文參加統派白色恐怖追思會　邱毅大讚：她了解要放下反共思維

▲國民黨前立委邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（8日）出席1950年代白色恐怖受難者秋祭追思會，但主辦單位追思對象，包含曾被安插在國民黨政府最高級別的諜報人員吳石而惹議，不過前藍委邱毅卻在社群平台大讚鄭麗文，參加馬場町秋祭與統派人士、政治受難者家屬互動，是完全正確的，他直呼，鄭麗文了解要放下反共的僵化思維，丟掉過度的台灣優越感。

邱毅表示，鄭麗文要參加馬場町紀念公園的秋祭，不止民進黨攻擊她、抹黑她，連國民黨內的保守人士也批評她，但早在2005年，連戰在前往大陸破冰之旅前，就請了陳明忠到國民黨中常會演講。

邱毅說明，陳明忠是中共地下黨員，228時，陳明忠組織27部隊對抗國民黨軍隊，後來白色恐怖時代，陳明忠被國民黨關了20多年，連戰則願意與當年的中共地下黨員和解，就是對大陸伸出和平之手。

此外，邱毅認為，連戰的大陸破冰之旅，也成了打開兩岸僵局的歷史之旅，當時還年輕的鄭麗文剛加入國民黨，擔任國民黨的發言人，鄭麗文應該很清楚連戰的良苦用心。

邱毅直指，鄭麗文了解這一步是打開僵局的一大步，要化解兩岸的敵意，要促進兩岸的和平，要放下反共的僵化思維，要丟掉過度的台灣優越感。邱毅強調，鄭麗文參加馬場町秋祭與統派人士、政治受難者家屬互動，是完全正確的，要為她的勇氣喝釆，給個大讚。