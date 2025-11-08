　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文參加統派白色恐怖追思會　邱毅大讚：她了解要放下反共思維

▲國民黨前立委邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）

▲國民黨前立委邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（8日）出席1950年代白色恐怖受難者秋祭追思會，但主辦單位追思對象，包含曾被安插在國民黨政府最高級別的諜報人員吳石而惹議，不過前藍委邱毅卻在社群平台大讚鄭麗文，參加馬場町秋祭與統派人士、政治受難者家屬互動，是完全正確的，他直呼，鄭麗文了解要放下反共的僵化思維，丟掉過度的台灣優越感。

邱毅表示，鄭麗文要參加馬場町紀念公園的秋祭，不止民進黨攻擊她、抹黑她，連國民黨內的保守人士也批評她，但早在2005年，連戰在前往大陸破冰之旅前，就請了陳明忠到國民黨中常會演講。

邱毅說明，陳明忠是中共地下黨員，228時，陳明忠組織27部隊對抗國民黨軍隊，後來白色恐怖時代，陳明忠被國民黨關了20多年，連戰則願意與當年的中共地下黨員和解，就是對大陸伸出和平之手。

此外，邱毅認為，連戰的大陸破冰之旅，也成了打開兩岸僵局的歷史之旅，當時還年輕的鄭麗文剛加入國民黨，擔任國民黨的發言人，鄭麗文應該很清楚連戰的良苦用心。

邱毅直指，鄭麗文了解這一步是打開僵局的一大步，要化解兩岸的敵意，要促進兩岸的和平，要放下反共的僵化思維，要丟掉過度的台灣優越感。邱毅強調，鄭麗文參加馬場町秋祭與統派人士、政治受難者家屬互動，是完全正確的，要為她的勇氣喝釆，給個大讚。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 8011 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
30cm大老鼠鹹酥雞攤忘情狂吃　崩潰畫面曝
幕後／鏡週刊猛攻黃國昌　柯文哲擔心「別過度自信步我後塵」
快訊／14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成！　鳳凰最新路徑曝
爆休息室違規！　黑豹旗陽明領先遭沒收比賽
女大生慘遭壽星硬上！　5男同學圍觀不救
情侶吃台中IKEA爐烤牛狂拉！　食安處要查了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

慰靈白恐受難者　鄭麗文：不需為政治信仰犧牲「是我們的底線」

視察桃機邊境檢疫措施　卓榮泰：「零信任、零容忍」守護台灣淨土

台北大巨蛋熱潮周邊商圈卻冷颼颼　百億經濟效益分不到1成

指吳石是間諜非白色恐怖政治犯　鄭麗文：媒體誤導今秋祭的神聖性

鄭麗文參加統派白色恐怖追思會　邱毅大讚：她了解要放下反共思維

幕後／鏡週刊猛攻黃國昌柯文哲也擔心　提醒「別過度自信步我後塵」

鄭麗文追思共諜吳石「藍營也不認同」　綠委：形同朝蔣介石吐口水

聯合國常任代表赴海委會拜會　管碧玲：感謝長期為台灣仗義發聲

豬肉解禁！賴清德喜吃「滿漢大餐」　籲國人一起守護台灣豬

鄭麗文將出席統派活動追思共諜　侯友宜：要符合社會期待

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

慰靈白恐受難者　鄭麗文：不需為政治信仰犧牲「是我們的底線」

視察桃機邊境檢疫措施　卓榮泰：「零信任、零容忍」守護台灣淨土

台北大巨蛋熱潮周邊商圈卻冷颼颼　百億經濟效益分不到1成

指吳石是間諜非白色恐怖政治犯　鄭麗文：媒體誤導今秋祭的神聖性

鄭麗文參加統派白色恐怖追思會　邱毅大讚：她了解要放下反共思維

幕後／鏡週刊猛攻黃國昌柯文哲也擔心　提醒「別過度自信步我後塵」

鄭麗文追思共諜吳石「藍營也不認同」　綠委：形同朝蔣介石吐口水

聯合國常任代表赴海委會拜會　管碧玲：感謝長期為台灣仗義發聲

豬肉解禁！賴清德喜吃「滿漢大餐」　籲國人一起守護台灣豬

鄭麗文將出席統派活動追思共諜　侯友宜：要符合社會期待

慰靈白恐受難者　鄭麗文：不需為政治信仰犧牲「是我們的底線」

宋芸樺嗨喊「我老公萊恩葛斯林」！　瞄到林柏宏…嚇壞急改口：我老公在這

康橋單車環島重傷！彰基搶救奇蹟康復　家屬學校合捐救護車

成大首屆成機論壇登場　五大產業領袖回校分享半導體與機器人新趨勢

視察桃機邊境檢疫措施　卓榮泰：「零信任、零容忍」守護台灣淨土

搭機躲廁所狂吸電子菸！27歲白目女下機被逮　這下慘了

對旅遊、收藏沒興趣！她點出「1狀況」網爆共鳴：我也有一樣的困擾

收購東森電視爆內線交易！律師夫婦賺黑錢判刑　法官：破壞交易秩序

兒子護照「有殘膠」遭拒登機！12萬旅遊險泡湯　她怒控卡達找碴

台北大巨蛋熱潮周邊商圈卻冷颼颼　百億經濟效益分不到1成

【蛋定啊QQ】貨車門沒關緊右轉　「10籠雞蛋」噴出灑滿地

政治熱門新聞

鄭麗文出席共諜追思會！吳思瑤：乾脆加入共產黨

稱「麥可喬丹、麥可傑克森」同姓遭罵翻　陳柏惟：轉移焦點的肥料們

卓榮泰鬆口「核二、核三重啟有條件」

115年總預算尚未付委不影響　軍公教年終獎金2月6日入帳

黃捷獲頒世界青年峰會「年度政治人物獎」　赴德領獎成首位獲獎台灣人

鄭麗文追思共諜「密使一號」吳石　曾被蔣介石處死嘆「心寒」

高雄綠營初選最新「地下賭盤」民調出爐　4綠選將反應曝光

陳柏惟嗆認祖歸宗是落後！拜陳氏宗祠影片被挖

鄭麗文追思共諜惹議　蔣萬安不認同：應紀念捍衛中華民國的前輩

扯！鄭麗文將出席「追思共諜」活動　民進黨：切勿敵我不分

戴資穎宣布退役　賴清德感性回應

IPAC年度峰會布魯塞爾登場　蕭美琴前進歐洲議會發表演說

幕後／補充保費改革衛福部突丟球　黨團政院都不知卓閣急滅火

協助太子集團核心成員關說入境？　林思銘：僅協助詢問流程

更多熱門

相關新聞

鄭麗文追思共諜吳石「藍營也不認同」　綠委：形同朝蔣介石吐口水

鄭麗文追思共諜吳石「藍營也不認同」　綠委：形同朝蔣介石吐口水

國民黨主席鄭麗文今（8日）參加「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，該場這場大會追思對象，竟包含1950年中共安插在國民政府內部最高階共諜將官吳石，吳石也遭當時蔣介石政府槍斃，牽連數位無辜將官，蔣介石更曾在日記中記載吳石讓他「心寒」。對此，台北市長蔣萬安今受訪時表達不認同、新北市長侯友宜也認為應該要符合社會期待。綠委王定宇表示，吳石是一個不折不扣出賣中華民國、背叛國軍被槍斃的共諜，鄭麗文以國民黨主席的身份去追思吳石，等於是背叛了國民黨當年的總裁主席蔣介石，鄭麗文根本就是對著蔣介石吐口水。

鄭麗文將出席統派活動追思共諜　侯友宜：要符合社會期待

鄭麗文將出席統派活動追思共諜　侯友宜：要符合社會期待

新北耶誕城交通壅塞居民苦惱　洪孟楷拋：「分區輪辦」兼顧生活品質

新北耶誕城交通壅塞居民苦惱　洪孟楷拋：「分區輪辦」兼顧生活品質

藍白力推停砍公教年金　時力批政策買票：應優先調高公務人員薪資

藍白力推停砍公教年金　時力批政策買票：應優先調高公務人員薪資

將出席活動追思吳石等中共情報員？　鄭麗文秀邀請資訊：嚴重誤導

將出席活動追思吳石等中共情報員？　鄭麗文秀邀請資訊：嚴重誤導

關鍵字：

鄭麗文邱毅國民黨連戰二七部隊

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

百人「情義重天」送別顏正國

《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

鳳凰颱風「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

網紅雪碧爆啦啦隊黑幕！富商圈「包養價目表」瘋傳

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面