賴邱自喊第一！柯志恩：別忘了許智傑、林岱樺　曝賭盤都出來了

記者吳奕靖／高雄報導

針對外界點名民進黨立委賴瑞隆與邱議瑩將成為主要對手，國民黨立委柯志恩今（8）日在出席彌陀漁港「大港開吃」活動時受訪時笑著回應，「許智傑在我旁邊，他覺得這樣很不公平欸！」強調許智傑也是好友，不能被忽略，並點名林岱樺在岡山的造勢也相當成功，「怎麼會只說是前面兩名呢？那都是他們自己講的啦！」

▲高雄市長陳其邁以及市長擬參選人一同出席彌陀漁港活動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

柯志恩表示，幾位民進黨立委都是立法院同事，實力都非常堅強，「我們在地方也都一起為高雄預算努力準備。」她強調，未來若真的要競爭，「那就是君子之爭，用最大的競爭力來看看，誰能讓高雄變得更好。」

▲高雄市長陳其邁以及準市長擬參選人一同出席彌陀漁港活動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

至於外界流傳的民調顯示她落後對手，柯志恩淡定回應，近期「民調滿天飛」，甚至連「賭盤的民調都出來了」，強調「民調只是參考」。她指出，民進黨內有初選，挾帶許多資源，自然會帶動數字變化，「我們有自己的節奏，不會被他們的初選打亂腳步。」

柯志恩最後補充，未來兩個月還會有更多民調出爐，「我們都參考，也都尊重。」強調團隊將依照既定步調推進，包括政策發表與造勢活動，「持續走自己的路，不被外界數字牽動。」