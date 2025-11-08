獨／國中師掐肩學生害「黑青」嗆辭幹部記過　校長：管教激昂

▲老師把國二生的肩膀掐出黑青，家長帶去驗傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名家長控訴，國中二年級兒子在學校遭導師以「不專心講話」為由，當眾掐肩處罰，不僅留下明顯瘀青，更懷疑老師因家長先前質問「未通知留校」而懷恨在心。家長氣憤表示：「老師有其他方式可以溝通，小孩國二了，不可能聽不懂人話！」，認為老師狹怨報怨。

家長指出，事件起於10月31日下午4點放學時，導師臨時將學生留下，卻未通知家長。直到傍晚6點半，補習班打電話詢問「孩子怎麼沒來上課」，他才驚覺情況異常，急忙騎車四處找人，「那段時間我完全不知道他在哪裡，對我來說，小孩是失蹤了。」

約莫6點40分，孩子才打電話報平安，說老師把他留下來。家長質疑：「我不是反對老師訓誡學生，但你把人留下來卻不通知家長，這段時間萬一出事誰要負責？」

▲老師把國二生的肩膀掐出黑青，家長帶去驗傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲老師在聯絡簿寫下不當幹部要被記小過 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

幾天後，學校在例行朝會時，學生因轉頭與同學講話，被同一名老師上前掐肩警告。家長說，孩子肩膀出現明顯瘀青，「那個地方沒什麼肉，要掐成那樣得很用力。」他懷疑老師是在報復，「老師當下還說『你不要講話』，但我兒子已經喊痛了。」

家長補充，孩子平時擔任班級總務，老師時常藉機挑毛病，「燈沒關好就罵，去廁所排隊晚了也罵。」後來他向校方反映並協調撤換職務，「校長、主任都在場，也都同意換掉，結果老師後來又說要記小過才能退，根本是故意刁難。」

對此，校長在電話訪問時回應表示：「老師管教學生情緒比較激昂，我們了解狀況後也覺得有些處理不太妥，目前已經啟動調查程序。」

針對「學生若拒當總務將被記小過」的說法，校長強調：「校規沒有這一條，不可能因為學生不當職務就記過，那是不合理的。這部分可能是老師與家長之間溝通出了誤會，我們也會釐清。」

校方表示，若調查結果確認老師有不當行為，將依程序處理，並提供學生及家長輔導與溝通管道。