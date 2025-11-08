高雄綠營初選最新「地下賭盤」民調出爐　4綠選將反應曝光

▲民進黨2026高雄市長選戰潛在人選，立委林岱樺（左1）、立委賴瑞隆（左2）、立委邱議瑩（右2）、立委許智傑（右1）。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺爭取2026年高雄市長選舉黨內提名。昨有媒體曝光最新「地下賭盤」民調，4人與假想敵藍委柯志恩對決「全勝」；第一名是賴瑞隆47.7％對比柯志恩33.0％，第二名的邱議瑩支持度46%，而林岱樺則是39.1%對比柯志恩的30.3%。對於該份「地下賭盤」民調，賴瑞隆、邱議瑩僅回應，會繼續努力。許智傑強調自己起步最晚、上升最快。林岱樺則表示，大家看看開心就好。只是所謂「地下賭盤民調」有鼓勵賭博之嫌，高雄市警局也應該重視這則報導並追查。

對該份民調，賴瑞隆回應，感謝高雄鄉親長期以來的支持與鼓勵。未來，將持續努力以穩健的步伐推動城市建設與地方發展，讓高雄成為更宜居家園、更有競爭力的城市；「延續高雄的榮耀，讓高雄更好」，是不變的目標。

邱議瑩強調，民調的數字都是參考。也會根據這個數字來做很多策略上的調整，每一個參選的同志在這一段期間，還是會努力地往前。不管現在民調是領先還是落後，「都是激勵我們更加努力往前的一個動力，會持續地努力，奮力地達到最後的終點，贏得最後的勝利」。

至於民調呈現邱賴對決，邱議瑩坦言，不方便做任何的評論。相信因為最近在基層的拜訪上，「的確市民朋友給我很多的加油跟鼓勵，我也希望我能夠不負眾望，拔得頭籌，在最後贏取最後的初選勝利。所以不管誰出現，我們都希望大家還是能夠團結在一起，共同為高雄努力」。

林岱樺表示，各種花式民調千奇百怪，大家看看開心就好。只是這份所謂的「地下賭盤民調」，既沒有標示執行和委託單位，而且有鼓勵賭博之嫌。希望公眾人物可以多提倡健康的休閒活動，不要鼓動賭博的風氣。高雄市警局也應該重視這則報導，追查地下賭盤是否有涉及聚賭與詐騙的嫌疑？

許智傑指出，近兩個月來，不論是比較知名的民調公司還是內參民調，他都保持第二且差距在誤差範圍內，雖然自己起步最晚，但上升最快，「最後兩個月，我會持續推出南高屏大生活圈的遠見政策以及最重視且勤跑基層的行動，最後代表民進黨，並和大家一起團結，一起努力，一起勝利」。