神鬼女出納「佛堂當提款機」2年盜領4545萬　只還79萬重判8年

▲正德佛堂遭內賊王姓女出納員盜取4545萬餘元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者郭玗潔／高雄報導

正德佛堂在全台、國內外皆有分院，旗下還有基金會、電視台、醫院等機構，信徒眾多，是國內知名佛堂。王姓女子在高雄正德佛堂當出納人員，卻把佛堂當個人提款機，2年多來任意填寫佛堂109張空白支票，共領款4545萬4474元，犯行曝光後，王女坦承犯行，但只還了79萬餘元。全案經高雄地院審理，依王女犯偽造有價證券罪，重判8年徒刑，並沒收剩餘犯罪所得。

判決指出，王女從2018年7月2日起，受雇在正德佛堂擔任文書工作，任職半年後開始擔任財務出納人員，負責保管佛堂零用金、記帳、開立應付帳款支票等相關工作。

王女竟從2021年7月1日起至2023年9月6日，拿取109張空白支票，擅自蓋上正德佛堂、財務長等人的印章，隨意填上金額17萬至49萬餘元，到銀行兌現票款，2年多來共拿走4545萬4474元。

全案經高雄地院審理，法官認為王女不尊重他人財產權，又妨害有價證券的有效流通及行使，紊亂金融秩序，行為不應該，又審酌王女犯後坦承犯行，並非全無悔意，另已積極與告訴人達成調解，並按期履行中等情，依她犯偽造有價證券罪，處8年徒刑，並沒收犯罪所得。可上訴。