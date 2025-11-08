慣竊不要命！躲警查緝機車衝上國道　高雄警狂追5公里逮人

▲▼湯姓男子偷機車代步3天，為躲警方追緝，騎車衝上國道1號逃逸，最後仍被警方逮捕到案。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區日前發生一起機車竊盜案，一名劉姓男子（65歲）因機車鑰匙未拔，遭慣竊湯姓男子（55歲）偷走。警方循線追查，今（8）日凌晨在前鎮區發現湯嫌行蹤，沒想到湯嫌為躲避查緝，竟騎乘贓車從新生路匝道騎上國道一號，警方也騎警用機車緊追不捨，追逐約5公里後，最終在國道警察的協助下，於三多交流道出口前將其攔截壓制逮捕，結束這場驚險的國道追捕。

鳳山警分局新甲派出所於5日接獲劉姓男子報案，稱其停放在南京路的125CC重型機車因鑰匙未拔遭竊。警方擴大調閱監視器追查，鎖定有竊盜前科的湯姓男子涉案。

今日凌晨1時許，警方掌握湯嫌出現在前鎮區，立即上前準備逮人。不料湯男早一步發現警方身影，立刻火速騎上贓車逃逸。湯嫌為擺脫警方追捕，不顧自身及其他用路人安全，竟從新生路匝道騎上國道一號，企圖藉此逃離警網。

鳳山警分局員警見狀，也顧不得危險，立刻騎警用機車尾隨追逐，同時通報國道警察協助攔截。湯嫌沿國道狂飆約5公里，最終在警方與國道警察的合作下，於三多交流道出口前被成功攔截並壓制逮捕。

全案警詢後，鳳山分局依涉嫌竊盜罪將湯姓男子移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。此外，湯男騎機車上國道的行為已嚴重違反《道路交通管理處罰條例》第33條規定，國道警察也將對其開出新臺幣3000元至6000元罰鍰的罰單。