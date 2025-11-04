　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北捷板南線女持刀攻擊「割傷男學生」　遭判4年6月

▲▼王女搭捷運出現幻聽，持美工刀攻擊男學生。（圖／記者陸運陞攝）

▲王女搭捷運持美工刀攻擊男學生。（圖／記者陸運陞攝，下同）

記者董美琪／綜合報導

新北地方法院近日審理去年北捷板南線發生的持刀傷人案，依殺人未遂罪判王姓女子有期徒刑4年6月，刑期執行完畢後須接受2年監護。法院考量王女患有思覺失調症，減輕刑責。

根據判決書，去年11月8日晚間約10時，王女搭乘板南線往頂埔方向列車時，持美工刀攻擊男學生的頭部及頸部，造成左臉8公分、左頸1.5公分及左耳2公分撕裂傷。學生奮力反抗，並獲其他乘客協助壓制，才未釀成更嚴重傷害。王女於去年12月以殺人未遂罪遭起訴。

法官指出，王女不僅攻擊學生，還在逃竄過程中造成車廂內多名乘客受傷，導致列車行駛時間延長至原來6倍，嚴重干擾運行，也引發社會恐慌，危害公共安全。

▲▼王女搭捷運出現幻聽，持美工刀攻擊男學生。（圖／記者陸運陞攝）

王女供稱，她並不認識被害學生，但先前曾遭跟蹤騷擾，搭捷運時聽到有人在後方嘲諷，誤認對方是跟蹤者而拔刀攻擊。法官參考其就醫紀錄及醫院鑑定報告，認定王女確實罹患思覺失調症，現實感與認知能力受損，犯罪當下的選擇能力與忍耐力顯著降低。

王女雖坦承犯行，但未與被害學生達成和解。法院審酌其針對少年犯下殺人未遂行為，依兒童及少年福利與權益保障法加重刑責，並依精神障礙減刑規定，最終判刑4年6月，並須在刑期結束後進行2年監護。

新北市警察局交通警察大隊3日提醒，民眾若在捷運遭遇攻擊，可用背包、雨傘等物品保護重要部位，大聲呼救並與施暴者保持距離；一般民眾若無近身制止經驗，不建議直接壓制對方。民眾也可按下緊急通話鈕或撥打110，警方將同步通報捷運警察及轄區分局到場處理。

新北地方法院板南線持刀傷人案思覺失調症刑事判決

