斗六市公所推永續人行計畫　兩大幹道拚脫胎換骨

▲斗六市公所推動大同路與成功路人本交通計畫，預計2026年動工，打造安全舒適的步行空間。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

行人安全與城市美學，正悄悄在斗六市中心展開新篇章。為改善市區人車爭道、空間混亂等長年問題，斗六市公所推動「大同路」及「成功路」兩項「永續提升人行安全計畫」，以斗六火車站為核心，串聯周邊生活廊帶，打造安全、舒適、永續的人本步行環境。

走在斗六市區，大同路與成功路幾乎是當地人的共同記憶。這兩條道路分別連接火車站前的商圈與學區，是每日車潮與人流最密集的幹道。然而多年來，由於無明確人行專用道、違停與雜物占用頻仍，行人常被迫與車輛爭道，推嬰兒車、輪椅或長者步行都寸步難行。

▲改善藍圖，強調人行安全與都市美學並重。（圖／記者游瓊華翻攝）

市公所指出，本次改善計畫範圍包括大同路（民生路至太平路）與成功路（三民路至大學路）兩段，未來將導入「人本交通」理念，全面翻轉通行環境。重點工作包括建置人行專用道與公共設施帶，串聯無障礙通行空間，並優化路口環境、消除違停與雜物占用。同時，透過劃設汽機車停車格、調整停車秩序，讓道路重新回歸整潔、暢通、安全。

清晨的火車站周邊，許多趕車的上班族與學生穿梭其間，常因人行道不足而被迫走在車道邊；傍晚時分，商圈攤販、送貨車與行人交錯，也讓街區顯得擁擠雜亂。市公所期盼，改善工程完成後，這些畫面將逐步被取代為「綠意步道、整齊路緣、街角花壇」的新風貌。

市長林聖爵表示，這兩項計畫皆屬市中心重要路段，長期以來因車流龐大、設施老舊，安全性與美觀度皆不理想。此次改善不僅針對通行機能，也強調「都市景觀」與「公共生活」的平衡。未來，斗六市民不必再提心吊膽地過馬路，而能自在地步行、散步、購物，享受一座更友善的城市。

林聖爵進一步指出，市公所將積極爭取中央補助計畫，並配合縣府都市設計與綠帶策略，逐步串聯火車站周邊、商圈與社區步行系統，讓人本交通不僅是理念，更成為城市日常。「我們希望打造一個讓市民願意走、能安心走、也走得開心的城市，讓斗六真正成為宜居、宜行、宜遊的幸福之都。」

根據規劃，兩項計畫預定於115年度陸續啟動。完工後，預期可有效改善人車爭道與違停問題，並透過整體景觀設計與街道家具配置，強化街區魅力與地方認同感。市公所認為，友善的行人環境不僅提升生活品質，更能帶動商圈繁榮與經濟活絡，為斗六的都市更新揭開新序章。

▲大同路將設置人行專用道與停車秩序區，提升道路安全與街區整潔。（圖／記者游瓊華翻攝）