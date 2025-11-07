　
地方 地方焦點

斗六市公所推永續人行計畫　兩大幹道拚脫胎換骨

▲斗六市公所推動大同路與成功路人本交通計畫，預計2026年動工，打造安全舒適的步行空間。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗六市公所推動大同路與成功路人本交通計畫，預計2026年動工，打造安全舒適的步行空間。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

行人安全與城市美學，正悄悄在斗六市中心展開新篇章。為改善市區人車爭道、空間混亂等長年問題，斗六市公所推動「大同路」及「成功路」兩項「永續提升人行安全計畫」，以斗六火車站為核心，串聯周邊生活廊帶，打造安全、舒適、永續的人本步行環境。

走在斗六市區，大同路與成功路幾乎是當地人的共同記憶。這兩條道路分別連接火車站前的商圈與學區，是每日車潮與人流最密集的幹道。然而多年來，由於無明確人行專用道、違停與雜物占用頻仍，行人常被迫與車輛爭道，推嬰兒車、輪椅或長者步行都寸步難行。

▲斗六市公所推動大同路與成功路人本交通計畫，預計2026年動工，打造安全舒適的步行空間。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲改善藍圖，強調人行安全與都市美學並重。（圖／記者游瓊華翻攝）

市公所指出，本次改善計畫範圍包括大同路（民生路至太平路）與成功路（三民路至大學路）兩段，未來將導入「人本交通」理念，全面翻轉通行環境。重點工作包括建置人行專用道與公共設施帶，串聯無障礙通行空間，並優化路口環境、消除違停與雜物占用。同時，透過劃設汽機車停車格、調整停車秩序，讓道路重新回歸整潔、暢通、安全。

清晨的火車站周邊，許多趕車的上班族與學生穿梭其間，常因人行道不足而被迫走在車道邊；傍晚時分，商圈攤販、送貨車與行人交錯，也讓街區顯得擁擠雜亂。市公所期盼，改善工程完成後，這些畫面將逐步被取代為「綠意步道、整齊路緣、街角花壇」的新風貌。

市長林聖爵表示，這兩項計畫皆屬市中心重要路段，長期以來因車流龐大、設施老舊，安全性與美觀度皆不理想。此次改善不僅針對通行機能，也強調「都市景觀」與「公共生活」的平衡。未來，斗六市民不必再提心吊膽地過馬路，而能自在地步行、散步、購物，享受一座更友善的城市。

林聖爵進一步指出，市公所將積極爭取中央補助計畫，並配合縣府都市設計與綠帶策略，逐步串聯火車站周邊、商圈與社區步行系統，讓人本交通不僅是理念，更成為城市日常。「我們希望打造一個讓市民願意走、能安心走、也走得開心的城市，讓斗六真正成為宜居、宜行、宜遊的幸福之都。」

根據規劃，兩項計畫預定於115年度陸續啟動。完工後，預期可有效改善人車爭道與違停問題，並透過整體景觀設計與街道家具配置，強化街區魅力與地方認同感。市公所認為，友善的行人環境不僅提升生活品質，更能帶動商圈繁榮與經濟活絡，為斗六的都市更新揭開新序章。

▲斗六市公所推動大同路與成功路人本交通計畫，預計2026年動工，打造安全舒適的步行空間。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲大同路將設置人行專用道與停車秩序區，提升道路安全與街區整潔。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


11/05 全台詐欺最新數據

相關新聞

雲林台電啟動防災整備　提醒民眾修剪樹枝防觸電

雲林台電啟動防災整備　提醒民眾修剪樹枝防觸電

鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署今（7）日表示，颱風強度有進一步增強為中度颱風的趨勢，預計下週二、週三最接近台灣。為防範強風豪雨可能帶來的災害，台電雲林區營業處已全面啟動防颱整備機制，從線路巡檢、樹木修剪到搶修人力調度皆已到位，全力降低颱風對供電系統的衝擊。

禁宰15天體重增8kg　雲林解封首拍2650頭豬

禁宰15天體重增8kg　雲林解封首拍2650頭豬

雲林警邀名醫進警局　助找心的出口

雲林警邀名醫進警局　助找心的出口

跨國詐騙機房藏雲林　2男躲警跳樓慘摔痛趴！

跨國詐騙機房藏雲林　2男躲警跳樓慘摔痛趴！

湖山水庫裝設太陽能光電設施　張麗善：堅決反對

湖山水庫裝設太陽能光電設施　張麗善：堅決反對

關鍵字：

雲林行人安全斗六市人行道

讀者迴響

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

