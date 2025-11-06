跨國詐騙機房藏雲林　2幹部躲警跳樓慘摔痛趴！檢起訴13人

▲雲林詐騙集團遭警方攻堅，2名幹部當場從二樓跳下摔個狗吃屎，左為吳男，右是陳男 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、潘鳳威／雲林報導

雲林地檢署破獲跨國詐騙機房案，2024年6月先攻堅三處民宅逮捕11人，並追查幕後系統商，成功拘捕2人。檢方近日偵查終結，依詐欺、洗錢及組織犯罪起訴13人。

檢方於2024年6月間接獲情資，發現詐騙集團在雲林縣架設機房，隨即指揮刑事警察局南部打擊犯罪中心、中市警察局大雅分局及雲林縣警局北港分局成立專案小組，經蒐證完畢後，分別攻堅三處設有詐騙機房的民宅。

行動中，詐騙集團幹部30歲吳男與31歲陳男因畏罪，竟光著腳從二樓跳下逃逸。吳男當場摔得頭破血流，倒臥在地許久無法起身，陳男則拐著受傷的腳步逃離，仍被警方逮捕。現場共查獲包括機房工作人員及承租人黃姓男子在內的11人，並於6、7月間陸續聲押獲准。

專案小組續向上追查，發現該集團使用的遠端系統、BRIA APP及VOS3000話務系統均由48歲郭姓男子提供。檢方於2024年11月15日指揮拘提郭男並聲押獲准。進一步追查發現，郭男的上游為長期定居泰國的44歲洪姓男子，其經營之話務平台可遠端架設全球機房，系統遍及美國、日本、印尼、台灣、加拿大、印度、香港、馬來西亞、越南及韓國等國。

洪男為規避查緝，長年滯留泰國，直至今年7月1日返台入境時，遭專案小組於桃園機場拘提，並於7月4日經檢察官聲押獲准。全案偵查終結，檢方將機房成員及系統商共13人，以組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條一般洗錢等罪嫌，分別予以提起公訴。

經查，洪男為遠端系統及VOS3000自動話務平台系統商，明知郭男為詐騙機房集團成員，仍提供系統設備供其使用。黃男自2022年6月起，陸續承租雲林縣北港鎮三棟民宅作為話務機房；吳男、陳男擔任幹部，鄭男等8人則分任一線、二線話務手。該集團假冒UPS快遞公司（一線）及北京市公安民警（二線）對美籍華僑行騙，透過郭男提供的網路服務登入BRIA APP連線自動話務系統，撥打網路電話實施詐騙。

該集團於2024年5月16日以以上手法，詐騙謝姓被害人匯出58950美金至中國工商銀行帳戶，以及美金30000元至越南外貿商業銀行帳戶。

雲林地檢署強調，詐騙犯罪具跨境化、專業化及科技化特性，嚴重危害民眾財產安全。檢方將持續結合警政、調查等司法警察力量，深化跨機關合作，強化境外金流與系統商溯源查緝，務求徹底瓦解詐欺集團結構，守護民眾財產安全，打擊詐騙絕不鬆手。