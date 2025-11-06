執勤壓力大！雲林警邀名醫進警局　量壓力、教放鬆找心的出口

▲田心喬醫師親臨雲林縣警局，以輕鬆互動方式帶領員警認識壓力與調適之道。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

警察長期處在高壓環境中，身心緊繃、壓力爆表。為協助第一線同仁舒壓、重整情緒，雲林縣警察局舉辦心理健康講座，邀請新光吳火獅紀念醫院精神科主治醫師田心喬親臨授課，講題為「警察執勤與情緒壓力之調節」。課堂上除了有精彩講解，更有專業測量儀器，現場讓員警體驗「壓力值檢測」，反應熱烈。

「警察不是鐵人，也需要被關心。」田心喬醫師開場這句話，讓現場氣氛立刻軟化。他指出，警察每天面對突發事件、民怨壓力及不規律作息，久而久之容易出現焦慮、失眠、易怒或情緒耗竭等徵兆。她透過生活化比喻，提醒員警「察覺自己的狀態是第一步」，同時親授簡單又有效的舒壓方法「4-4-8呼吸法」，引導大家實際演練，幾乎全場跟著一起深呼吸。

田醫師也帶來壓力檢測設備，讓員警透過測試了解身體對壓力的反應。有人笑說「原來自己已經超標」，也有人在結果顯示正常後鬆了口氣。他強調：「懂得放鬆，並不代表軟弱，而是更有力量去面對下一場任務。」

局長黃富村表示，警察的壓力往往來自責任感與長時間待命，身心負荷極大。警局近年積極推動心理健康支持計畫，希望讓同仁知道「照顧自己，才能更好地守護別人」。他強調，未來將持續開辦心理健康課程與舒壓活動，打造一個更有溫度、更有韌性的警察團隊。現場不少員警直呼受用，有人笑著說「感覺自己也被放鬆治癒了！」講座最後，在暖光中畫下療癒句點。

▲現場員警實際體驗壓力測試，笑聲與互動讓嚴肅氣氛瞬間暖起來。（圖／記者游瓊華翻攝）