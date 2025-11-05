　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

湖山水庫裝設太陽能光電設施　張麗善將發文經濟部：堅決反對

▲張麗善縣長於議會答詢，強調守護雲林用水安全立場堅定。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張麗善縣長於議會答詢，強調守護雲林用水安全立場堅定。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣議會今（5）日進行總質詢，國民黨團總召李明哲議員關心本縣湖山水庫是否曾有其他單位申請裝設水面型太陽能光電設施一案，張麗善縣長表示，為守護雲林縣鄉親用水安全，縣府將發文經濟部表明堅決反對在湖山水庫設置太陽能光電設施，如果中央執意設置，她將率隊抗議。
 
雲林縣議員李明哲於總質詢中提到今年丹娜絲颱風肆虐，嘉義沿海地區水面型光電太陽能設施嚴重毀損，至今仍未妥善解決。湖山水庫作為本縣重要水資源，供給雲林縣各民生、工業及農業用水需求，建議雲林縣政府不可同意中央在湖山水庫設置太陽能光電設施。
 
縣長張麗善會中回應，對於各單位如要在雲林安裝光電設施，縣府堅守「不影響農漁業權益及發展、不妨礙環境景觀及觀光發展、不違反國土計畫目標及有秩序發展」，同時要兼顧「產業發展及地盡其利、充分就業及繁榮地方、尊重民意及保護縣民」等三不三要原則。
 
張縣長強調，湖山水庫是雲林最重要的水資源，除了供應雲林各需求用水外，也提供給彰化、嘉義及南投等鄰近縣市使用。為了保護所有鄉親用水安全，避免水資源受到汙染，縣府反對在湖山水庫裝設任何太陽能光電設施，中央政府也不應有相關計畫。
 
張麗善縣長更提到，雲林縣是台灣農業大縣，雲林農產提供台灣人民飲食所需，為了保護國人健康與守護雲林農林漁等各項產業，中央政府應該正視雲林在台灣未來發展上的重要性，停止在雲林農地及養殖區推動裝設太陽能發電設備。
 
為守護雲林鄉親用水安全，張麗善縣長多次強調，堅決反對湖山水庫有任何太陽能光電設置計畫，也將發文中央經濟部等單位，敘明縣府反對立場。

▲張麗善縣長於議會答詢，強調守護雲林用水安全立場堅定。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲湖山水庫是雲林重要水源地。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


