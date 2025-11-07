　
太子集團「現在抓到的都是人頭老闆！」　律師：幕後掌門人很難抓

▲太子集團名下頂級跑車全遭扣。（圖／記者游瓊華翻攝） 

▲太子集團名下頂級跑車全被扣。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國詐欺及洗錢，台北地檢署4日查扣集團在台資產逾45億元，拘提主嫌王昱棠及其他25名被告。律師陳君瑋對此發表看法，他認為現在抓到的只是「人頭老闆」而已，真正的「幕後掌門人」是很難抓到的。

美國司法部與財政部14日聯合起訴柬埔寨太子集團控股（Prince Holding Group）創辦人陳志（Chen Zhi），指控其涉嫌電匯詐欺、洗錢及強迫勞動，並沒收其持有的12萬7271枚比特幣，市值約150億美元（約台幣4875億），為司法部史上最大宗加密資產查扣案。

陳君瑋透過臉書粉專分享他對太子集團詐騙的看法，首先，他認為現在抓到的都是人頭老闆，詐騙集團的真實幕後掌門人，其實是很難抓到的；再來，任何事情都能詐騙，表面上來看，詐騙騙的是錢，但實際上，騙的是心，只要心不要被牽著鼻子走，就不會受騙。

陳君瑋也提到，他處理過很多詐騙案件，像是最古老的「廣西南寧詐欺案」、最低階的龐氏騙局，另外還有不動產租賃詐騙、電信詐騙、靈骨塔詐騙、愛情詐騙、虛擬貨幣詐騙。他提供兩個基本方針，分別是「不要貪心，就不會被騙」，其次是「夜深人靜很孤單，找自己好閨蜜聊天，不要亂上網」。他也呼籲，「了解人性的貪婪與慾望，就有機會避開陷阱！」

11/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

太子集團詐騙陳志律師陳君瑋

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

