好心借手機給乘客打電話　運將被當「人頭門號」傻眼

記者黃翊婷／新北報導

運將阿輝（化名）被指控在去年3月間將個人手機門號交給詐騙集團使用，導致一名受害者遭騙款15萬元；但阿輝表示，事發當天載到的乘客有向他借用手機，說是要打給朋友，他便答應了，沒想到竟然被捲入詐騙案件。新北地院法官日前審理之後，認為阿輝的說詞與客觀事證相符，反而是檢方這邊證據不足，最終裁定他無罪。

▲阿輝將手機借給乘客使用，沒想到竟被牽連捲入詐騙案。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝被指控在去年3月間將手機門號借給詐團使用，該詐團成員用阿輝的門號撥打電話給受害者，佯裝成投資公司的專員，與受害者約定交付15萬元投資款項。後來受害者發現被騙，憤而報警；檢警循線追查，很快便找上阿輝。

阿輝否認幫助詐團並辯稱，他是計程車司機，有時候客人會向他借用手機，事發當天確實有一名客人向他借手機，說是要打電話給朋友，「我不知道他竟然會害我。這個門號我已經用很久了，現在也還是我在用，我不會用來犯罪。」

新北地院法官表示，經查詢車隊的派遣紀錄，該名乘客是透過叫車平台叫車，搭車時間與通話施詐的時間相符，可見使用阿輝手機門號施詐的詐團成員，應當就是這位乘客。

法官接著指出，本案中的手機門號的確是阿輝實際且持續使用中的號碼，如果他真的將門號交給詐團使用，詐團必然不會只使用一次，但這個門號至今只涉及本案一件詐騙案，這顯然與一般詐騙人頭門號的狀況不同。

法官認為，阿輝的說詞確實與客觀事證相符，足認他是因為偶然將手機借給乘客使用，才會遭牽連涉案，加上檢方並無足夠的證據可以證明阿輝意圖幫助詐團，最終裁定他無罪，全案仍可上訴。