生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

退休師反年改喊「繳不起房貸」！他酸：週休7日、月領5萬真苦

▲▼八百壯士預計到司法院聽取釋憲結果。（圖／記者徐斌慎攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者徐斌慎攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

立法院司法法制委員會5日排審查攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，藍委共20多人提案，經過以一整天的時間，因朝野未達共識，最終在召委翁曉玲宣布下，全數保留送出委員會交付朝野協商。律師林智群日前在臉書發文，回顧部分反年改退休人員的心聲，語帶諷刺指出，「他們週休7日，一個月領5到7萬元，真的過得很辛苦。」

林智群昨（6）日在粉專貼出自己2024年4月的發文，「我們來回顧一下反年改退休人士的心聲，他們週休7日，一個月領5-7萬元，真的過得很辛苦。」只見他當時列出6類反年改民眾的心聲：

1.有一名退休教師上政論節目時表示，政府不願傾聽軍公教人員的心聲，他下個月要去美國參加孩子的畢業典禮，15天總計要花費20萬元，藉此說明什麼叫同理心。

2. 退役中校賀先生受訪時表示，「聽到年改要砍退休金，花錢就變得很謹慎，會優先刪減旅遊預算。」

3.李來希：「反年改鬧場不丟臉，出國選廉價團才丟臉。」
4.旅行業者：「尤其是像退休的公教人員，通常都會選擇高價團。」

5.吳姓民眾由於月退減少1萬多元，自認無力繳交投資住宅房貸，只好以拍賣價急售。

6.退休老師：「年改後無法支付每個月10萬房貸。」

林智群最後反酸，「恭喜恭喜，有小草的支持，退休公務員可以不用擔心了。放寬心，多出國，多買幾間房租給小草。」話一出，網友留言炸鍋。

回顧這些心聲，有網友留言直嘆，「退休後還能每月繳10萬房貸，真的很猛，一般勞工沒工作還能貸款買房嗎？」「退休領五萬八，年輕人每天工作累得半死領二萬八，然後他們說自己很委屈？」「他們一路走來就是覺得政府給的不夠多，一副貪得無厭的樣子。」

留言區一片譁然，「退休金是給他們拿來炒房的嗎？」「反年改後多領的錢又可以炒房了」、「退休老師卻為老不尊的一堆。」也有網友感嘆，「勞工退休後沒再找工作連基本生活都難維持，哪來吃小館、繳十萬房貸的本事？」

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元)

退休師反年改喊「繳不起房貸」！他酸：週休7日、月領5萬真苦

蔡英文突喊「年改不該半途而廢」　媒體人分析：像是在教訓賴清德

立法院司法法制委員會連兩日排審攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，因朝野未達共識，最終兩修正草案條文全數保留送出委員會交付朝野協商。前總統蔡英文今（6日）則發文喊話，年金改革不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金。對此，媒體人樊啓明分析，蔡英文眼見在位時期建立的改革形象，現在一一被拿出來檢視，只好跳出來發聲辯解，這篇發文更像是在教訓賴清德，如今蔡英文不選擇內部溝通，又讓「想想論壇」重新上線，外界不拿「蔡賴心結」做文章都難。

蔡英文駁停砍年金：年改不該半途而廢　只靠政府預算救不了退休金

立院審公立學校教職員退撫修法　朝野意見分歧全案留送協商

年改後退休師仍享穩定退休金　鄭英耀曝：69%月退平均5.8萬元

王子道歉　律師曝聲明3玄機：和解常見招

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

