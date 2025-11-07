　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／助太子集團脫產！「豪宅管家」竟30萬交保　北檢將提抗告

▲▼太子集團洗錢案被告，凃又文。（圖／記者劉昌松攝）

▲幫太子集團管理和平大苑資產的凃又文被法院裁定交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦太子集團詐騙洗錢案，查出台籍幹部凃又文負責管理和平大苑等重要資產，與集團高層聯繫頻繁，還涉嫌幫忙脫產躲避查扣，因此以勾串、滅證之虞向法院聲押禁見，結果被法官裁定交保30萬元，北檢7日對此表示將提抗告。

太子集團主席陳志在全球從事電信詐騙，並安排中國籍親信李添，在台指揮建立洗錢據點，要角包括負責開設人頭公司的王昱棠、負責招募人員的辜淑雯、協助李添處理個人事務的李守禮、邱子恩，而凃又文則負責管理太子集團擁有的和平大苑11戶豪宅等資產。

北檢4日指揮警調單位發動大搜索，發現陳志遭美國檢察官起訴後，人在海外的李添與稽核會計陳秀玲，仍不斷與王昱棠等人溝通、研商將在台資產變現或移轉藏匿的方式，其中太子集團天旭公司因已曝光，凃又文涉嫌幫忙把公司帳戶內款項移轉到尼爾公司，此外，凃又文還回報警方已進入和平大苑查抄公司名下車牌，讓高層得以指揮李守禮、邱子恩盡速移車避免查扣。

檢察官認為，王昱棠等5人都是太子集團內的重要台籍幹部，涉案情節重大，有勾串、滅證之虞，因此向法院聲請羈押禁見，法官審理後，先後裁准羈押辜淑雯、王昱棠、李守禮、邱子恩並坐上囚車前往看守所，唯獨凃又文可以交保30萬元替代羈押，6日晚間在親友護送下離開法院。

11/05 全台詐欺最新數據

481 2 6583 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

網紅四叉貓（劉宇）常在網路上談論時事，吸引許多粉絲關注，不過，他今天發文透露，自己的其中一個粉專被檢舉「涉嫌詐騙」，目前已經被永久停權了。消息一出，不少網友都留言表示，「過分」、「而且故意挑兩個帳號裡曝光最高的」。

