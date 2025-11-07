攔阻詐騙獎金最高1萬元　潮州警結合金融業守護民眾荷包

▲潮州警分局副分局長龔明昌率員到金融機構宣導打詐。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

最新修訂的「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」自10月1日上路，金融從業人員成功攔阻詐騙最高可獲1萬元獎金。潮州警分局持續推動跨域合作，結合金融機構、社區與民間團體加強識詐宣導，提升全民防詐意識。警方並走訪轄內金融機構，提醒民眾普發現金登記須認明唯一官網，勿點擊陌生連結，以免被騙。

潮州警分局表示，普發現金1萬元已於11/5日起日開放線上登記，為防止詐騙集團藉機行騙，該分局副分局長龔明昌今（7）日率員走訪轄內金融機構，宣導民眾認明唯一官網https://10000.gov.tw，呼籲民眾提高警覺，政府絕不會主動發送簡訊或電子郵件通知民眾領錢或登記，「不點擊」非官方網址、「不填輸」信用卡資料及驗證碼、「不寄送」存摺、提款卡及密碼、「不轉傳」不明連結或簡訊；遇到疑慮，請立即撥打 165 反詐騙專線查詢。

另外，潮州警方與轄內金融機構及超商皆建立良好聯繫管道，當後續民眾於轄內金融機構及超商ATM領取普發現金出現疑似遭詐騙情形，或可疑詐欺車手前往提領款時，即啟動通報機制，由轄區警員迅速到場了解，即時攔阻民眾遭詐及追緝車手，守護民眾財產。



而根據最新的「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」已於10月1日正式上路，金融從業人員攔阻詐騙獎金最高新臺幣1萬元，警方將持續透過跨域合作，與金融機構、社區、民間團體加強識詐宣導，讓民眾與第一線接觸的金融機構從業人員都能成為打詐的強力隊友，鼓勵全民與第一線人員共同打擊詐欺犯罪。