旅展首站就衝桃園館！　多元體驗＋多重好禮全面開啟

▲「2025ITF台北國際旅展」桃園館。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀光旅遊局表示，「2025ITF台北國際旅展」於7- 10日在台北南港展覽館一館，展開為期四天的旅展，位於4樓的桃園館(N125) 結合「桃園觀光大使葉舒華」一同推廣桃園觀光，活動期間來館參觀有機會拿到「桃園觀光大使葉舒華」限量小卡！及更有多樣限定優惠、多重好禮及多元DIY體驗等，通通都收錄在桃園館。

觀旅局指出，桃園館從大龍門旅遊廊帶到珍珠海岸，從探索北橫到旅遊體驗、桃園美食，每個角落都散發著桃園獨特的風情。今年展館規劃別出心裁，不僅融入「桃園觀光大使葉舒華」親自走訪桃園景點的美照，還推出粉絲限定好康，凡於現場購買「桃園台灣好行四線聯票三日券」，即可解鎖「舒華限量小卡」乙張(數量有限，送完為止)！若未拿到小卡的民眾也別灰心，展期間只要到桃園館拍下舒華的背板照面，並完成指定任務，就能參加抽獎，再拚一次機會帶走小卡，粉絲福利超貼心！

▲「2025ITF台北國際旅展」桃園館多重好禮全面開啟。（圖／觀旅局提供）

桃園館內規劃豐富多元的活動，特別是7日舞台活動時間還能與百萬YouTuber「欸你這週要幹嘛」同場互動，學會桃園旅遊與住宿秘笈。現場更安排六大DIY手作體驗，包括桃園觀光工廠的「祥儀機器人夢工廠」太陽能小汽車組裝與「77巧克力共和國」繽紛甜甜圈創意家、桃園在地美食的「臺灣客家茶文化館」團揉烏龍茶球與「源鮮智慧農場」蔬食料理體驗、親子同樂的「小人國主題樂園」彩繪萬花窗與「渴望會館」手作泰迪熊娃娃，透過互動不僅玩得開心，更能深入了解桃園文化與節慶魅力。同時，館內還有集章闖關活動，邀請大家一起體驗、闖關，順便拿好禮。

桃園館也集結多家桃園優質單位共同參展，「食、宿、遊、購、行」五大補給品，一次補好補滿，「桃園台灣好行」四線聯票三日券買一送一；「住桃園很可以」27種住宿方案優惠，更加碼推出三重好禮活動，讓大家買得開心、拿得盡興，趕緊把握機會，到桃園館搶優惠、拿好禮！