台北國際旅展　日管處偕魚人立槳、日月老茶廠推微笑遊程

▲日管處攜手業者亮相2025 ITF台北國際旅展，以「微笑遊臺灣」展現山水人文魅力。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭國家風景區管理處將於11月7日至10日參加「2025 ITF台北國際旅展」，於「國家風景區館」展出，並以「北回啟程，微笑遊臺灣」為主軸，象徵旅程從微笑開始、從心出發，邀請民眾走進日月潭攤位，一起體驗湖光山色與人文風情交織的旅遊魅力。



日管處表示，本次邀請兩家優質業者(OneLife｜魚人立槳、日月老茶廠)共同參展，帶來豐富多元的在地體驗：OneLife｜魚人立槳以專業水域體驗活動聞名，讓遊客在教練指導下安全親水、體驗潭上立槳的自在時光，同時也將品牌旗下以天然酵母與在地食材手作的「魚光窯烤麵包」帶到現場，呈現結合湖畔生活與慢旅風格的獨特滋味。

日月老茶廠則展現日月潭紅茶的深厚底蘊與永續「茶旅」精神，也將提供茶品展示與試飲體驗，讓旅客感受職人精神與土地的故事；現場並舉辦「旅展限定滿額贈禮」活動，凡消費達指定金額即可獲得限量精美好禮。





日管處表示，希望透過旅展讓更多旅客了解日月潭不僅擁有壯麗山水，更融合文化底蘊、永續觀光與戶外體驗等多元面向，同時持續強化與業者的夥伴關係，攜手推動觀光品牌向外延伸；更多活動資訊與旅遊優惠可上日月潭國家風景區管理處官網與粉絲專頁查詢。