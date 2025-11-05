　
地方 地方焦點

台北國際旅展　日管處偕魚人立槳、日月老茶廠推微笑遊程

▲日月潭管理處攜手業者亮相2025 ITF台北國際旅展，以「微笑遊臺灣」展現山水人文魅力。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲日管處攜手業者亮相2025 ITF台北國際旅展，以「微笑遊臺灣」展現山水人文魅力。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭國家風景區管理處將於11月7日至10日參加「2025 ITF台北國際旅展」，於「國家風景區館」展出，並以「北回啟程，微笑遊臺灣」為主軸，象徵旅程從微笑開始、從心出發，邀請民眾走進日月潭攤位，一起體驗湖光山色與人文風情交織的旅遊魅力。

日管處表示，本次邀請兩家優質業者(OneLife｜魚人立槳、日月老茶廠)共同參展，帶來豐富多元的在地體驗：OneLife｜魚人立槳以專業水域體驗活動聞名，讓遊客在教練指導下安全親水、體驗潭上立槳的自在時光，同時也將品牌旗下以天然酵母與在地食材手作的「魚光窯烤麵包」帶到現場，呈現結合湖畔生活與慢旅風格的獨特滋味。

▲日月潭管理處攜手業者亮相2025 ITF台北國際旅展，以「微笑遊臺灣」展現山水人文魅力。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日月老茶廠則展現日月潭紅茶的深厚底蘊與永續「茶旅」精神，也將提供茶品展示與試飲體驗，讓旅客感受職人精神與土地的故事；現場並舉辦「旅展限定滿額贈禮」活動，凡消費達指定金額即可獲得限量精美好禮。

▲日月潭管理處攜手業者亮相2025 ITF台北國際旅展，以「微笑遊臺灣」展現山水人文魅力。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處表示，希望透過旅展讓更多旅客了解日月潭不僅擁有壯麗山水，更融合文化底蘊、永續觀光與戶外體驗等多元面向，同時持續強化與業者的夥伴關係，攜手推動觀光品牌向外延伸；更多活動資訊與旅遊優惠可上日月潭國家風景區管理處官網與粉絲專頁查詢。

11/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

準鳳凰最新路徑北修「西奔轉彎」　3天爆發增強！暴風侵襲率曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

8連霸市民代表蘇文霸病逝家中　一生奉獻苗栗盡職到最後

桃園最大市場南門市場大火　凌濤臉書發文要求市府三大應變

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」擴大普發效益

中台世界博物館「雲裳萬象」活動穿越盛唐　穿著特色服飾免費入館

發展南桃園　市議員吳嘉和爭設客運營運中心

台北國際旅展　日管處偕魚人立槳、日月老茶廠推微笑遊程

2026台灣設計展在桃園　張善政：跨局處展現城市創意與設計實力

動物醫療費高漲惹紛爭　黃敬平籲桃園設「動物醫療糾紛調解平台」

基隆工業會歡慶50周年　邱佩琳：產業是城市進步推手

台南東區健身公寓火警　住警器及時示警成功防止災害擴大

8連霸市民代表蘇文霸病逝家中　一生奉獻苗栗盡職到最後

桃園最大市場南門市場大火　凌濤臉書發文要求市府三大應變

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」擴大普發效益

中台世界博物館「雲裳萬象」活動穿越盛唐　穿著特色服飾免費入館

發展南桃園　市議員吳嘉和爭設客運營運中心

台北國際旅展　日管處偕魚人立槳、日月老茶廠推微笑遊程

2026台灣設計展在桃園　張善政：跨局處展現城市創意與設計實力

動物醫療費高漲惹紛爭　黃敬平籲桃園設「動物醫療糾紛調解平台」

基隆工業會歡慶50周年　邱佩琳：產業是城市進步推手

台南東區健身公寓火警　住警器及時示警成功防止災害擴大

桃園南門市場大火　凌濤要求市府三大應變

8連霸代表病逝　盡職到最後一刻

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」活動

中台世界博物館雲裳萬象活動邀親子一起穿越盛唐

發展南桃園　市議員吳嘉和爭設客運營運中心

台南東區健身公寓火警住警器及時示警成功防止災害擴大

日管處參加ITF台北國際旅展推微笑遊程

2026台灣設計展在桃園　展現城市創意與設計力

黃敬平籲桃園　設「動物醫療糾紛調解平台」

麻豆新樓醫院手扶梯改建電梯病人就醫更安全便利

弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲慈濟獎學金肯定

公園上空違法首例　高雄男被檢舉挨罰

基隆工業會歡慶50周年　邱佩琳：產業是城市進步推手

停車格畫到路中央？市長：設行人道

飯店線上旅展優惠　花1萬住總統套房

普發萬元現金於今天開放登記，加上本周五開跑的ITF台北國際旅展加持，各家飯店推出相關優惠刺激買氣。福隆福容飯店住兩晚含早餐僅10,000元，並附贈萬元折扣券；台東趣淘漫旅「2,099元探索客房住宿券」四人換算下來每人525元，甚至台中港飯店祭出花萬元就能入住總統套房專案。

ITF旅展規模創新高　美國館抽機票、韓國館有「朴寶劍互動區」

旅展周五開跑！首爾4日遊9999元起　歐洲團寒假訂單增3倍

日月潭花火音樂嘉年華次場3.5萬人沸騰

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

日月潭ITF台北國際旅展微笑遊臺灣OneLife｜魚人立槳日月老茶廠

