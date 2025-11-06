　
政治

颱風重創菲律賓死傷慘重　外交部哀悼慰問：暫無國人受困傷亡

▲▼海鷗颱風重創菲律賓，死亡人數飆破140人。（圖／路透）

▲海鷗颱風重創菲律賓。（圖／路透）

記者詹詠淇／台北報導

海鷗颱風重創菲律賓，死亡人數飆破百人、超過70萬人撤離，洪水災情嚴重，車輛、河邊小屋、大型貨櫃全被沖走，民宅屋頂被掀翻。菲律賓總統小馬可仕今（6日）批准宣布進入國家災難狀態，以應對海鷗颱風造成的廣泛破壞。對此，我國政府高度關切災情，外交部表示，駐菲律賓代表處已向菲方表達慰問，目前尚無國人受困或傷亡。外交部提醒在菲國人注意安全，若遇緊急情況可隨時聯繫駐處尋求協助。

外交部表示，菲律賓宿霧省等中部地區數個省份近日遭颱風海鷗襲擊，造成嚴重洪水及淹水災情，目前已造成逾110人不幸死亡，超過70萬人撤離。

外交部指出，台灣與菲律賓同樣面對天然災害的挑戰，外交部與我國駐菲律賓代表處於第一時間掌握當地情況，我國駐菲律賓代表處也已立即向菲方表達誠摯慰問與哀悼之意。

依據我駐處掌握消息，目前暫無國人受困或傷亡的通報，當地搜救工作也持續進行中，外交部及我國駐菲律賓代表處將持續密切關注災情發展及當地救援進展。

最後，外交部提醒國人，在當地如果有需協助的情形，請即聯繫我國駐菲律賓代表處24小時急難救助專線：（+63）917-819-4597 / 0917-819-4597，以獲得必要協助。

 
11/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

鳳凰估明天轉中颱　最快下周一發海陸警「登陸機率高」

鳳凰估明天轉中颱　最快下周一發海陸警「登陸機率高」

鳳凰颱風預計明天增強為中颱，周末再進一步變成強颱，目前3種預測路徑的暴風圈都將碰到台灣陸地，其中又以登陸機率最高，中央氣象署預估最快下周一發布海上及陸上颱風警報，屆時北部、東半部及南部要留意大雨及豪雨。

林佳龍宴請駐紐約聯合國常任代表團　團長：感謝熱情邀約

林佳龍宴請駐紐約聯合國常任代表團　團長：感謝熱情邀約

海鷗颱風140死　菲批准宣布國家災難狀態

海鷗颱風140死　菲批准宣布國家災難狀態

鳳凰恐又大又強「走勢對台灣最不利」　粉專示警！

鳳凰恐又大又強「走勢對台灣最不利」　粉專示警！

鳳凰颱風下周北轉最接近台灣　3地雨勢下到發紫

鳳凰颱風下周北轉最接近台灣　3地雨勢下到發紫

