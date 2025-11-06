颱風重創菲律賓死傷慘重　外交部哀悼慰問：暫無國人受困傷亡

▲海鷗颱風重創菲律賓。（圖／路透）

記者詹詠淇／台北報導

海鷗颱風重創菲律賓，死亡人數飆破百人、超過70萬人撤離，洪水災情嚴重，車輛、河邊小屋、大型貨櫃全被沖走，民宅屋頂被掀翻。菲律賓總統小馬可仕今（6日）批准宣布進入國家災難狀態，以應對海鷗颱風造成的廣泛破壞。對此，我國政府高度關切災情，外交部表示，駐菲律賓代表處已向菲方表達慰問，目前尚無國人受困或傷亡。外交部提醒在菲國人注意安全，若遇緊急情況可隨時聯繫駐處尋求協助。

外交部表示，菲律賓宿霧省等中部地區數個省份近日遭颱風海鷗襲擊，造成嚴重洪水及淹水災情，目前已造成逾110人不幸死亡，超過70萬人撤離。

外交部指出，台灣與菲律賓同樣面對天然災害的挑戰，外交部與我國駐菲律賓代表處於第一時間掌握當地情況，我國駐菲律賓代表處也已立即向菲方表達誠摯慰問與哀悼之意。

依據我駐處掌握消息，目前暫無國人受困或傷亡的通報，當地搜救工作也持續進行中，外交部及我國駐菲律賓代表處將持續密切關注災情發展及當地救援進展。

最後，外交部提醒國人，在當地如果有需協助的情形，請即聯繫我國駐菲律賓代表處24小時急難救助專線：（+63）917-819-4597 / 0917-819-4597，以獲得必要協助。