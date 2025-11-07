鳳凰將升級中颱　專家：估下周一發布海上警報

▲颱風最新路徑預測，右邊為鳳凰颱風、左為海鷗颱風。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

鳳凰颱風變更強，目前已達輕颱上限，今天將升級中颱，且還會更強，預估下周一通過菲律賓呂宋島後北轉，氣象專家歐宗學表示，下周一可能發布海警，下周二到下周三將是鳳凰颱風侵襲影響台灣的關鍵時間，登陸或近海通過、往東北或在台灣西岸往北移動等路徑仍有不確定性。

天氣風險公司分析師歐宗學在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，鳳凰颱風經過一天的發展，目前已經來到輕颱上限等級，預估今天就會跨入中颱的門檻，並且還會繼續增強，預報路徑沒有太大變化，前面這段持續西行，並在下周一通過菲律賓呂宋島的分歧不大，但在後續逐漸北轉，並通過台灣附近時不確定性仍然相當高，主要是北轉位置、移動速度及轉向角度都還無法確定，但直接侵襲的機率已經相當高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

歐宗學指出，下周一外圍環流配合東北季風會開始為北部、東半部地區帶來風雨，下周二至下周四南部、中部地區也會陸續受颱風環流影響，提醒利用這幾天的穩定天氣，預先做好防颱整備。

根據最新預測，鳳凰颱風預計下周一通過呂宋島時，歐宗學指出，屆時將間接加強東北季風，北部、東半部至恆春半島為陰雨且風速強、水氣多，迎風面地形上開始有大量降雨累積。中南部白天無明顯影響，但晚間開始受外圍環流雲系影響有局部短暫陣雨。周邊海域以及沿海地區也有非常大的風浪出現，伴隨長浪影響，可能發布部分地區的海上颱風警報。

歐宗學進一步表示，下周二到下周三將是鳳凰颱風侵襲影響台灣的關鍵時間，此段時間的路徑不確定性仍高，是否登陸或僅在近海通過；轉向角度是否較大往東北方向快速移出、或是角度較小持續在台灣西岸往北移動，對於各地的風雨影響程度及時間都不太相同，更不用說各模式之間在移動速度甚至是否北轉都還有差異存在，不過料敵從寬，禦敵從嚴，還是要先做好準備，以免應變不及。

下周四鳳凰颱風預估將明顯減弱而且持續遠離台灣附近，歐宗學指出，各地的風雨影響都有逐漸減緩趨勢，不過由於東北季風還在，因此沿海強風大浪的情況還不會那麼快趨緩，仍要留意。