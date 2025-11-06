　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳳凰變壯＋開外掛！關鍵北轉不排除發警報　暴風侵襲率全台上升

▲▼鳳凰颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA、tropicaltidbits）

▲鳳凰颱風越來越壯碩。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

26號「鳳凰」（Fung-wong）颱風6日生成，中央氣象署表示，9日（周日）之前鳳凰會穩定往西北西朝呂宋島方向移動，但10日（下周一）後環境變得複雜，開始有北轉趨勢，不排除登陸通過台灣，預估11、12日（下周二、三）受其影響大台北、東半部、南部地區有局部豪大雨。專家也直指，由於鳳凰越來越壯碩，大環流加上東北季風開外掛，靠近台灣時風雨將會相當有感。

氣象署預報，目前資料顯示，鳳凰結構大，9日以前穩定往西北西移動，但10日之後逐漸北轉，但北轉位置、後續路徑仍有不確定性，有3種走向：從台灣東側近海北上、從台海北上甚至登陸通過台灣或是走西邊一些北上，都在可能範圍內。北轉之後的海氣環境會較不利颱風發展，因此預期颱風北上後強度將會有減弱的趨勢。

▲▼鳳凰颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA、tropicaltidbits）

▲▼鳳凰颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA、tropicaltidbits）

▲鳳凰颱風關鍵北轉逼近台灣，不排除發警報。（圖／中央氣象署）

氣象署指出，鳳凰10日前後會接近巴士海峽至台灣附近海面，在颱風及其外圍環流加上東北季風2者影響下的降雨，具有高度不確定性，但整體而言，颱風接近並影響台灣的機率相當高。11日鳳凰來到轉折關鍵區，氣象署不排除發警報，預估11、12日大台北、東半部地區、南部地區降雨機率高，有局部豪大雨，北部地區及中部地區也有局部短暫雨。

6日晚間8時氣象署更新颱風路徑潛勢預報中，10日鳳凰北轉後續以偏西北方向轉彎，120小時颱風暴風侵襲機率中，全台機率都有上升趨勢，最高落在恆春、高雄23%，屏東20%，連北邊的大台北地區也都有6至7%。

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」分析，對比旁邊的菲律賓，「鳳凰真的很大一隻」，且其強度逐漸增強中，未來會越來越壯碩。大環流的颱風加上東北季風開外掛，即便到時到台灣可能呈現減弱的狀態，風雨還是會相當有感，提醒民眾要特別注意。

▲▼鳳凰颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA、tropicaltidbits）

11/04 全台詐欺最新數據

颱風重創菲律賓死傷慘重　外交部哀悼慰問：暫無國人受困傷亡

颱風重創菲律賓死傷慘重　外交部哀悼慰問：暫無國人受困傷亡

海鷗颱風重創菲律賓，死亡人數飆破百人、超過70萬人撤離，洪水災情嚴重，車輛、河邊小屋、大型貨櫃全被沖走，民宅屋頂被掀翻。菲律賓總統小馬可仕今（6日）批准宣布進入國家災難狀態，以應對海鷗颱風造成的廣泛破壞。對此，我國政府高度關切災情，外交部表示，駐菲律賓代表處已向菲方表達慰問，目前尚無國人受困或傷亡。外交部提醒在菲國人注意安全，若遇緊急情況可隨時聯繫駐處尋求協助。

鳳凰估明天轉中颱　最快下周一發海陸警「登陸機率高」

鳳凰估明天轉中颱　最快下周一發海陸警「登陸機率高」

鳳凰恐又大又強「走勢對台灣最不利」　粉專示警！

鳳凰恐又大又強「走勢對台灣最不利」　粉專示警！

鳳凰颱風下周北轉最接近台灣　3地雨勢下到發紫

鳳凰颱風下周北轉最接近台灣　3地雨勢下到發紫

菲律賓預測　鳳凰8日增強為「超級颱風」

菲律賓預測　鳳凰8日增強為「超級颱風」

